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卡麥隆：台海若遭封鎖 將導致全球經濟災難

2024/3/22 07:55（3/22 08:10 更新）
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英國外交大臣卡麥隆。（路透社）
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（中央社記者陳韻聿倫敦21日專電）正在澳洲訪問的英國外交大臣卡麥隆接受澳洲廣播公司（ABC）專訪時說，一旦台灣周邊出現類似「封鎖」的情況，這不僅對台灣、對全球經濟也將造成「徹底災難性的效應」。

卡麥隆（David Cameron）指出，各界已見識到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的災難性，而台灣遭封鎖引發的效應將超越COVID-19。

去年11月接任外相的前首相卡麥隆20日首次出訪印太區域，先前往泰國，接著轉往澳洲，出席英澳外交暨國防部長（2+2）會談（AUKMIN），並與總理艾班尼斯（Anthony Albanese）會晤。

他告訴ABC晚間新聞節目7.30，全球儀表板正大閃紅燈，世界局勢正變得更險峻、不確定，是多年來僅見。

他提到，中國是「劃時代挑戰」；儘管英國希望在可行之處與中國接觸往來，中國的行為很明顯在某些面向很具挑戰性，例如在香港、或者近年對待澳洲的方式。

卡麥隆說，中國日益強勢獨斷，而這更加凸顯英國、澳洲及其他理念相近夥伴有必要協力合作。

他指出，澳洲、英國、美國締結的「三方安全夥伴關係」（AUKUS）可望在印太區域對中國的野心構成關鍵嚇阻力。對英國而言，打造AUKUS不是出於帝國偉大榮光的妄想，而是因為印太區域攸關全球繁榮。

就在ABC於21日發布與卡麥隆的專訪前，美國印太司令部司令阿基里諾（John Aquilino）上將20日告訴美國眾議院軍事委員會，儘管經濟成長放緩，中國仍繼續強勢發展軍力、推行軍事現代化、進行脅迫性的灰色地帶活動。

阿基里諾指出，所有跡象顯示，共軍正在達成中國國家主席習近平的指令，也就是至2027年做好侵略台灣的準備。此外，共軍的行動顯示，他們有能力依循習近平偏好的時間表，一旦接獲指示，即動用武力「統一」台灣。（編輯：陳慧萍）1130322

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