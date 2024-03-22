英國外相關切台海和平 外交部：持續與民主夥伴合作

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（中央社記者吳昇鴻台北22日電）英國外交大臣卡麥隆表示，台灣周邊若遭封鎖，對全球經濟將造成災難效應。外交部今天對他關切台海和平與穩定表示歡迎，並指出，台灣為國際社會負責任的一員，將持續與英國及其他民主夥伴合作，為區域和平與穩定及全球開放與繁榮貢獻。

外交部下午發布新聞稿表示，注意到英國外相卡麥隆（David Cameron）接受澳洲ABC News專訪時指出，英國高度關切台海情勢，反對片面改變台海現狀，若中國對台海進行封鎖，將對台灣及全球經濟造成比新冠疫情更為嚴重的災難性影響。

針對英國外相關切台海和平與穩定，外交部表示肯定與歡迎。

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外交部指出，卡麥隆表示，中國為日益專斷的「劃時代挑戰」（epoch-defining challenge），英國關注香港及維吾爾族情勢，也積極參與印太事務，除部署離岸巡航艦外，也將透過「澳英美三方安全夥伴」（AUKUS）加強與盟友合作，印太區域的和平與穩定，也攸關英國及全球的安全與繁榮。

外交部表示，英國自2021年起，多次個別或與「七大工業國集團」（G7）等理念相近國家共同關切台海情勢，台灣身為國際社會負責任的一員，將持續與英國及其他民主夥伴合作，為區域和平與穩定及全球開放與繁榮有所貢獻。（編輯：蘇志宗）1130322