澳洲智庫：中國若侵台 非交戰國可採行動嚇阻

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（中央社記者楊淳卉雪梨21日專電）澳洲智庫今天指出，中國若侵略台灣是全球性議題，為了遏制衝突，包括印度等非交戰國可採取政治、外交與經濟行動，例如譴責中國軍事手段及合法性，並支持美國在非交戰區的軍事支援等，讓中國難以集中力量對付台灣。

澳洲智庫「澳洲戰略政策研究所」（ASPI）今天發表由史丹佛大學亞太研究中心學者塔拉波爾（Arzan Tarapore）撰文的「威懾對台灣的攻擊：印度及其他非交戰國的政策選擇」（Deterring an attack on Taiwan: policy options for India and other non-belligerent states）報告。

塔拉波爾指出，中國把控制台灣作為唯一的戰略重點，必要時將動用武力，中國也為此建立強大的軍事系統。日本、澳洲尚未對台灣安全做出明確承諾，多數其他國家也因擔心中國報復，不願意為台灣直接加入與中國的戰鬥，儘管情況看起來很可怕，但中國仍是可威懾的。

塔拉波爾說，衝突將對全球經濟造成毀滅性打擊，中國攻擊台灣將是全球性議題，其他國家需要採取更廣泛行動。包括印度等非交戰國可透過政治、外交與經濟行動，影響中國軍事選擇，「這樣的行動越來越急迫」。

塔拉波爾指出，只有北京擔心對台灣攻擊會失敗時，才會不採取軍事行動，因此，非交戰國有一系列可用的政策工具幫助阻止中國採取軍事行動，透過讓北京相信自己還沒為軍事行動創造充分條件，從而起到威懾作用。

塔拉波爾認為，非交戰國可採取這幾項作為，幫助威懾中國對台攻擊，例如「加強國際法倡議」，非交戰國可在中國發起攻擊前，制定法律依據，強調中國對台灣的軍事行動並非國家利益問題，而是國際法問題，透過聯合強調國際法依據，譴責中國的軍事行動及其合法性。

此外，塔拉波爾指出，非交戰國可在和平時期創造「反對衝突的敘事」，反駁北京將台灣議題框架為中國內部政治問題的論述，並主張在印太地區使用武力是非法、以及不能接受的。

塔拉波爾也說，中國可能對直接或間接支持台灣的國家採取經濟制裁，非交戰國應在關鍵技術減少對中國依賴，並進行一定程度軍事準備，阻止中國集中力量，降低中國攻台機會，好比支持美國在非交戰區的軍事支援，讓中國面臨多重作戰困境，難集中力量對付台灣。

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塔拉波爾並指出，印度國家實力及地區利益不斷增強，且政策獨立於美國，因此，印度有潛力成為非交戰國的全球領導者，遏制中國對台灣的侵略。

塔拉波爾說明，印度近年來與中國競爭加劇，並存在邊界衝突，中國展現使用武力意圖，印度雖然還不像日本、澳洲開始展開大規模軍事擴張，但也採取與美國及志同道合夥伴組成「四方安全對話」（Quad）等前所未有的戰略合作。（編輯：張芷瑄）1130321