中共對台頻出招 分析：測試政府也試探國際反應

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（中央社記者李雅雯台北6日電）中國國務院總理李強發表政府工作報告。學者剖析，將軍費增加與涉台內容少「和平」二字連結在一起是過度解讀；中共對台政策延續性高，頻對台出招是測試政府也試探國際反應。

政治大學國際關係研究中心今於政治大學國際關係研究中心圖書暨會議大樓國際會議廳舉辦「解析2024年中共全國兩會」座談會，相關學者在會中作出上述表示。

政治大學東亞所特聘教授兼國際關係研究中心副主任王信賢表示，涉台內容向來不是國務院政府工作報告重點；今年報告提及涉台內容屬「四平八穩」，該說的都說了；較不一樣的是，今年報告沒有提去年對台工作成果，政協常委會工作報告沒有提及今年要做什麼。

他指出，部分意見將中共軍費支出增幅7.2%與今年報告較去年少一個「和平」連結在一起，暗示中共對台動武可能性，這是過度解讀。

他提到，今年報告沒有提到「和平統一」，實際上其是被拆開來說，「推動兩岸關係和平發展，堅定不移推進祖國統一大業」，若要達成和平發展目標，卻又要和平統一以外作法，這樣前後不通；「統一有時間表，武統沒有時間表」，而且武統取決於美中關係。

王信賢表示，民進黨勝出總統大選後，中共持續對台出招，先提民進黨勝選不代表台灣主流民意，後又有諾魯斷交台灣、M503航路更動、否認金廈海域禁限制水域等動作，中共持續用事務性議題推進戰略目標，對台接下來將是「做得多、說得少」。

他強調，中共這些對台手段有兩個目的，一個是測試5月20日總統就職演說前，政府交接期間如何回應，以了解5月20日以後，台灣會怎麼應對兩岸；另一個是測試國際反應，倘若M503航路更動後，頻繁使用這個路線的韓國、日本也沒有意見，事情就是這樣子定了，「簡單來說，中共是步步逼近切香腸」。

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政治大學東亞所特聘教授兼國際關係研究中心主任寇健文表示，中共對台政策延續性高，除了偶發性回應外，整體方向不會改變，如果只是策略性、戰術性改變， 不代表大結構會改變。

寇健文強調，中共對台政策延續性很強，中共正對台步步逼近，想要積小勝為大勝，以量變帶動質變；如果台灣一直想的是「何時攻台動武」，這個思考方式有缺漏，中共正用和平方式改變現狀，台灣政府強調「維持和平現狀」將面臨壓力。（編輯：邱國強）1130306