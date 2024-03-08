非法出售協防台灣等軍事機密給中國 美陸軍士兵遭逮

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（中央社納希維爾7日綜合外電報導）美國司法部官員今天指出，一名現役陸軍士兵非法出售與美國協防台灣、武器系統及飛彈防禦系統等相關敏感軍事資訊給中國，時間長達一年多，此人目前已遭到逮捕。

美聯社和哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，這名美國陸軍士兵舒茲（Korbein Schultz）同時也是一名情報分析員，他被控6項罪名，包括密謀取得和洩露軍事國防資訊，以及賄賂公職人員。

根據起訴書，舒茲擁有最高機密安全許可，據稱2022年6月以來即與一名被稱為「共謀者A」的個人密謀披露各種文件、照片和其他國防資料。起訴書指稱，舒茲被此人招募，不僅是因為他擁有安全許可，還因為他的任務是收集敏感的美國軍事資訊。

舒茲據稱向「共謀者A」提供的若干資訊包括，有關高機動性多管火箭系統（High Mobility Artillery Rocket System，HIMARS）、極音速設備、美軍未來發展研究，以及中國等大國軍事演習與行動研究等。

起訴書略述舒茲起初被要求提供文件，詳細說明可從俄烏戰爭中汲取的教訓，以及將這些教訓應用於當攻擊發生時美國如何幫助台灣。舒茲洩露這些資訊的報酬為200美元，進而促使「共謀者A」要求建立「長期合作夥伴關係」。

起訴書中將「共謀者A」描述為自稱居住在香港的外籍人士，此人後來表示，若舒茲交出「僅供內部」的資料而不是非機密文件，就可以得到更多報酬。

舒茲至少獲得14筆支付，總計4萬2000美元（約新台幣132萬元）。

這是一連串針對現任或前任軍事成員遭控非法披露敏感政府機密的聯邦起訴中最新一起。

舉例來說，2023年4月，麻州空軍國民兵（Massachusetts Air National Guard）人員泰謝拉（Jack Teixeira）在社媒平台Discord洩露有關俄烏戰爭的高度機密軍事文件而遭起訴，他4日在檢方求處至少11年徒刑的協議中認罪。

去年8月，兩名美國海軍士兵涉嫌提供敏感軍事資訊給中國遭到起訴，包括關於戰時演習、海軍行動和關鍵技術資料等詳情。

此外，美國司法部本週宣布起訴一名文職空軍僱員和退役陸軍中校，稱此人涉嫌在外國交友網站分享烏克蘭戰爭的機密資訊。（譯者：徐睿承/核稿：李佩珊）1130308