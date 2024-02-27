法專家：企業成中國間諜共犯 售台拉法葉艦資料恐洩露

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（中央社記者曾婷瑄巴黎26日專電）網路安全公司安洵洩露文件再次揭示中國對外國政府、機構的間諜行動。法國專家說，企業長久以來因貪婪而成為北京共犯，將消息或研究轉至北京，可能包含售至台灣的拉法葉艦資料。

中國網路安全公司安洵大量內部文件之前遭洩露到GitHub上，意外揭發與中國政府合作的駭客攻擊。根據洩露的資料，法國企業、科技與學術單位也是中共目標之一，包括著名的巴黎政治學院（Sciences Po）的中國研究專家。

法國戰略和國際關係研究所（IRIS）亞洲安全專家布里塞（Jean-Vincent Brisset）在新聞網站Atlantico今天刊出的專訪中指出，北京蒐集政治方面的資料，以調整外交政策，分析各國之間的關係和立場。

布里塞說，北京對中國研究專家的興趣主要在了解法國如何看待中國，以及法國在經濟或國際政策上打算做些什麼。

他說，中國相當在意歐洲國家，想知道歐洲各國的目標以及和美國的關係。這是情報策略的一部分。間諜和情報工作通常合在一起。情報工作是使用可自由取得的資料，布里塞強調的是中共的間諜行動，也就是偷盜資料。

中國對科技和經濟非常感興趣，這是中國極其重要的目標。他分析，部分法國企業也是中國的「共犯」。

雖然發生頻率逐漸減少，但這是長久以來的真實情況，為的就是要取得法國企業在中國設廠的許可。

中國會要求實驗室研究的對等，也就是要法方將所有在中國以外做的研究移轉至中國。布里塞說，法國電力集團（EDF）、寶獅（Peugeot）等企業都曾在這方面向中國讓步，以換取在中國龐大市場中獲取可觀利益。

換言之，中國的間諜行動就是瞄準經濟戰，為發展軍民科技而攫取實驗室研究結果。

在軍事方面，洩密文件顯示，中國曾製造假的法國「響尾蛇」（Crotale）飛彈，且曾數度濫用法國Dauphin直升機等的授權協議（license agreement）。

此外，還有賣至台灣的拉法葉艦。布里塞說：「這會讓人覺得，為了不讓中國發怒，所有與拉法葉艦有關的資訊都已經送給北京，這也讓他們得以製造與拉法葉艦極為相似的054A型飛彈護衛艦。」

他說：「部分法國產業確實存在共犯行為，目的是為了提升與中國的政治與外交關係。」

布里塞認為，安洵遭洩事件再次凸顯中國間諜行動的危險性，許多研究與資料都已警告過這些問題，「然而國家領袖的身邊都是不相信研究、只提出自己見解的顧問。這些幕僚不接受專家對於間諜和侵權真實威脅的研究」。

中國許多軍事發展都受益於間諜活動或透過非法操作而來的授權協議濫用。他指出，中國部分軍隊裝備來自法國企業以及法國企業塞錢給紅包的非法檯面下操作。「大部分中國軍用直昇機的引擎都來自法國，完全違反制裁決議」。

在他看來，應該讓企業領導和政治人物負起責任。對企業老闆來說，「問題在於貪婪」；政治人物的問題則是渴望留名青史。

面對間諜滲入，布里塞說，法國雖然有法規保障，但落實上有困難。因為驅逐可疑涉入者或驅逐中國機構代表人士，都可能會有後果。（編輯：郭中翰）1130227