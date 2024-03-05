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認罪洩俄烏與中東等機密 美小兵恐蹲17年牢

2024/3/5 13:04
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（中央社波士頓4日綜合外電報導）被控洩漏五角大廈大量機密文件的美國空軍國民兵泰謝拉今天認罪，根據認罪協議他可能以接受判刑約17年，換取檢方撤銷罪行更嚴重的間諜指控。

美國媒體去年4月初揭露西方援助烏克蘭反攻的機密計畫外流到網上，後發現洩漏範圍不只俄烏戰爭，還有中東、印太等不少攸關美國國安的範疇，整起事件被視為近年最嚴重的美國安全漏洞。

美方於同年4月在麻州的住家逮捕當時21歲、2019年9月入伍並專精資訊技術的空軍上等兵泰謝拉（Jack Teixeira），指控他涉嫌在社媒平台Discord上一個群組向別人出示機密檔案。

泰謝拉是在線上私聊群組中披露機密文件。雖然美國司法部在逮人後沒說明他可能的犯案動機，但據群組內一些成員描述，泰謝拉的動機更多是炫耀自己的能耐，而不是出於意識形態。

法新社報導，泰謝拉曾是麻州空軍國民兵（Massachusetts Air National Guard）的低階IT專責人員，他被控策劃10年來最具破壞性的美國機密文件洩密事件，其中一些涉及俄烏戰爭。

如泰謝拉被依觸犯「間諜法」（Espionage Act）起訴，可能得面臨無期徒刑。他今天身穿橙色囚服現身聯邦法院時，對6項故意傳播國防情報的罪名認罪。

根據認罪協議，他最高將被判刑16年8個月以及5萬美元罰金，並要協助情報官員了解洩密的程度和影響。

審判長訊問他是否對任何證據提出異議時，泰謝拉答「沒有」；當被問及是否知道這些文件是機密時，他回答「是的，法官大人」。

泰謝拉被控將這些文件發布到社群媒體Discord的私人聊天群組，一些文件後來出現在其他網站上，包括 Twitter、4Chan和Telegram。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳亦偉）1130305

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