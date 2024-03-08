拜登國情咨文重點一覽 聚焦經濟墮胎權 批川普向俄低頭[影]

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（中央社記者江今葉華盛頓7日專電）美國總統拜登今天發表國情咨文。可望在年底尋求連任的拜登，花不少篇幅闡述過去3年政績、捍衛政策，還多次批評可能是對手的前美國總統川普過去的言論與施政，並表示川普也不比他年輕多少。

美國即將在11月舉行總統大選，幾乎篤定將角逐連任的拜登（Joe Biden）在68分鐘的國情咨文演說中，儘管也花篇幅談俄烏戰爭、中東衝突，但焦點主要鎖定國內議題；他大談過去3年的政績，從經濟復甦、就業增加，到暴力犯罪率下降，捍衛婦女墮胎權、邊境政策，也預告槍枝管制、人工智慧監管等，將是第2任期的優先事項。

拜登今晚的國情咨文從自由民主遭受攻擊出發，敦促國會儘速通過對烏克蘭的援助法案，還不點名地批評川普（Donald Trump）向俄羅斯低頭，「這實在令人憤慨，既危險也令人不可接受。」

川普早先曾稱北約（NATO）盟國若不提高軍費支出，他就聽憑俄羅斯行事、形同變相鼓勵擴張，拜登對此回應，「我絕不向（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）屈服」。

拜登並批評川普支持者在2021年1月6日衝進國會大廈，「起義者不是愛國者，他們是來阻止權力和平轉移及推翻人民意志」，「我們的前任總統和在座一些人試圖掩蓋1月6日的真相。我不會這麼做。」

拜登也極力捍衛婦女墮胎權，承諾將把「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）恢復為國家法律。他並不點名批評川普讓最高法院推翻裁定，還「自吹自擂」。

美國最高法院於2022年推翻1973年「羅訴韋德案」的裁定，終結對墮胎權近50年的憲法保障後，川普曾讚揚自己扮演要角。最高法院9名大法官中以保守派6人居多數，其中3名是川普執政時任命。

影片來源：The White House

拜登也花不少篇幅談經濟，指稱任內3年，美國經濟復甦、就業增加、降低成本、推動基礎建設、美國製造，他並攻擊川普的減稅政策，呼籲提高企業最低稅並對富人加稅。

至於近來引爆民主、共和兩黨爭論的邊境非法移民問題，拜登捍衛自己的政策，表示不會把移民妖魔化，不會拆散家庭，他與川普不同。不過拜登也未就此議題提出解方。

與去年脫稿嘲弄中國國家主席習近平面臨嚴峻的國內問題、「給我一位願意和習近平交換位子的世界領導人」不同，拜登今年並未提到太多與中國相關的議題。

他僅簡短重申美中競爭但不衝突的原則，反對中國不公平經濟行為。但他首度在國情咨文中，提及堅決維護台海和平穩定立場。

面對外界質疑他年紀過大，是否還能適任總統職務，已經高齡81歲的拜登在演說最後主動提及，「有人說我太老了」，但「問題不是我們有多老，而是我們的想法有多老舊？」他也不忘提醒選民，現年77歲的川普並不比他年輕多少。（編輯：陳慧萍）1130308