拜登國情咨文戰力十足 有助消除高齡疑慮

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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）許多人預期、或者擔憂美國總統拜登（Joe Biden）在11月總統大選前最後一次向國會發表國情咨文演說時會出紕漏，然而這位美國史上最年長的總統這次可說是全力出擊。

法新社報導，拜登在演說中講笑話、反駁質問者、運用巧妙措辭，並把他慣性講出錯誤語句的程度降到最低，藉此回擊那些批評他的人。

面對競選連任的拜登，美國社會往往嚴格檢視他每一次結巴、口誤或面露疑惑的時刻，而共和黨人也把他每次失誤當作他無力治理美國的證明。

不過，拜登今天獲得民主黨同黨成員喝采；當拜登猛烈抨擊共和黨對手，並以不符他81歲高齡的好勝幹勁闡述連任理由，他們一再高喊「再4年！」

在1個多小時的演講中，拜登罕見展現出他的耐力，他演說時口齒清晰、節奏明快，回擊共和黨人之餘又不失幽默妙語。拜登的表現讓民主黨議員鬆了好大一口氣，他們非常清楚，拜登的年紀會嚴重影響總統大選。

拜登笑說：「我知道，或許看起來不像，但我已經有點年紀了。」

拜登這次演說沒有發生重大失誤，而共和黨人待在座位上保持沉默，他們許多人堅定支持美國前總統川普（Donald Trump）。

拜登去年發表國情咨文演說時一再受人高聲喊叫干擾，新上任的共和黨籍眾議院議長強生（Mike Johnson）這次事先拜託同黨議員，不要自降格調打斷拜登的演講。

儘管如此，還是有些共和黨人中途打斷拜登，而拜登也強力回擊。（譯者：洪培英/核稿：嚴思祺）1130308