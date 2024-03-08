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回應拜登國情咨文 共和黨最年輕女議員抨「脫節」

2024/3/8 14:49
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（中央社記者石秀娟華盛頓8日專電）尋求連任的美國總統拜登7日發表國情咨文，參議員布里特代表共和黨評論，稱拜登的演說是場表演，他已與民眾脫節，在他執政下，人民生活更糟、更不安全。

來自阿拉巴馬州的布里特（Katie Britt）是美國參議院史上最年輕的共和黨女議員，年僅42歲，被視為共和黨的明日之星，也可能是前總統川普（Donald Trump）的副手搭檔。

川普幾已確定成為共和黨的總統參選人，11月將再次與拜登對決。

按照傳統，美國總統發表國情咨文後，在野黨要推派代表回應。共和黨推派布里特，被認為也是為對比81歲拜登的年邁問題。

布里特以自家廚房為背景，在餐桌前錄製回應拜登的談話，砲轟拜登不了解一般家庭面臨的困境，脫離現實。她從非法移民犯下的重大刑案、芬太尼毒品氾濫、通貨膨脹等議題批評拜登執政無能。

布里特也抨擊拜登無力處理中國對美國的威脅。

她說，中國共產黨正在削弱美國工人的利益、購買美國農地、監視美國的軍事設施，並利用抖音（TikTok）等工具試圖影響美國社會，中共很清楚，能征服美國下一代的思想，就能征服美國。

布里特說，大家都記得，總統面對國家安全威脅時會展現出堅強決心，「現在看來這已經是古老的歷史了，我們的總司令不指揮」。她接著形容拜登是猶豫不決、能力不足的領導人。

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拜登在國情咨文中，多次以不指名的方式批評川普，包括俄烏戰爭、2020年美國大選後拒絕承認川普敗選者闖入國會的事件，以及墮胎問題等。美國媒體Politico報導，川普在其自創的社群平台「真實社群」（Truth Social）發出近48則貼文，即時回應拜登。

川普在貼文說，「這可能是有史以來最憤怒、最沒有同情心、最糟糕的國情咨文演說。這是我們國家的恥辱」。（編輯：陳承功）1130308

#川普
#俄烏戰爭
#拜登
#共和黨
#國情咨文
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