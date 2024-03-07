加薩停火協議談不攏 哈瑪斯：代表團已離開埃及

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（中央社開羅7日綜合外電報導）巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯發布聲明說，哈瑪斯代表團今天已離開埃及首都開羅，但仍會持續進行加薩走廊停火談判，直到與以色列達成協議。有哈瑪斯官員則把談判停滯歸咎以色列。

路透社報導，哈瑪斯（Hamas）的聲明表示，代表團今早已經離開開羅，「將持續談判和努力，以停止侵略行徑、使流離失所者返回家園，並向我們的人民提供救濟援助」。

但哈瑪斯高階官員阿布朱瑞（Sami Abu Zuhri）指控，在開羅為期4天的談判期間，以色列一直「阻撓」卡達和埃及為斡旋停火協議所做的努力。

阿布朱瑞告訴路透社，以色列拒絕哈瑪斯提出的要求，包括停止對加薩走廊（Gaza Strip）的攻勢、撤出軍隊、確保援助物資得以進入當地以及流離失所的民眾能返回家園等條件。以色列方面則沒有立即發表評論。

法新社報導，哈瑪斯治下的加薩走廊衛生部今天指出，以色列與哈瑪斯的戰爭已進入第6個月，當地至少有3萬800人在這段期間內喪命。

加薩走廊衛生部發布的聲明提到，最新死亡總數包含過去24小時內的83人。從去年10月7日以哈戰爭爆發以來，共有7萬2298人受傷。（譯者：王嘉語/核稿：陳彥鈞）1130307