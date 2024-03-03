加薩官員：以軍襲拉法醫院附近地區 11平民喪生

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（中央社加薩走廊2日綜合外電報導）巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）治下的加薩衛生部表示，以色列襲擊加薩南部城市拉法（Rafah）一家醫院附近，波及流離失所平民棲身的帳篷，造成11人喪生、數十人受傷。

法新社報導，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在社群媒體X貼文指出，報導中的襲擊行動「令人髮指且無以形容」。

加薩衛生部發言人庫德拉（Ashraf al-Qudra）聲明指出，在「阿聯大公國婦產科醫院」（Emirati Maternity Hospital）附近爆炸事件的死者當中，包括一名急救護理人員，此外還有多名兒童受傷。

庫德拉說：「以色列軍隊鎖定醫院附近無家可歸民眾棲身的帳篷，導致11名平民喪生，約50人受傷，包括兒童在內。」

以色列軍隊則表示，他們對醫院地區「精準打擊」，目標是伊斯蘭聖戰組織的武裝分子；並未對附近醫院造成損害。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1130303