美官員：以色列大致同意停火協議 現只待哈瑪斯點頭

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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國1名高階官員透露，以色列大致上已同意接受加薩走廊為期6週的停火協議，現在需要哈瑪斯點頭釋放最脆弱的人質，方可使協議生效。

這名要求匿名的美國官員透過電話告訴媒體記者，目前已有一個「協議框架」，以色列方面「差不多都已同意」，現在「球在哈瑪斯的手上」。

法新社報導，來自區域大國的談判代表正「日以繼夜」地工作，以在穆斯林聖月齋戒月（Ramadan）前達成休戰協議。

該名官員表示，「只要哈瑪斯同意釋放脆弱的人質…包括病患、傷員、老人和婦女，從今天開始加薩就能享有為期6週的停火。」

「我只想強調，只要哈瑪斯願意解決最後一個問題，我們就會停火。」

美國方面希望上述協議能為以色列與哈瑪斯之間「更長期」的和平解決方案創造空間。

一名與哈瑪斯關係密切的消息人士告訴法新社，哈瑪斯代表團預計將在今天稍晚飛往開羅參加休戰談判。（譯者：施施）1130303