加薩休戰談判 以色列與哈瑪斯傳立場仍兩極

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社耶路撒冷/開羅24日綜合外電報導）以色列與哈瑪斯對戰近5個月，以國領導階層擬於今天聽取最新加薩休戰協議斡旋進度，盼能自哈瑪斯手中救回人質；然而，巴勒斯坦人卻看不到以何一方軟化立場的跡象。

路透社報導，以色列代表昨天在法國巴黎會見了卡達、埃及和美國的斡旋代表。這三方協助於去年11月達成以哈戰爭迄今唯一的停火。停火期間，控制加薩的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）釋放自以色列擄來的人質；以色列則釋放多名關押的巴勒斯坦囚犯。

以色列國家安全顧問哈尼比（Tzachi Hanegbi）表示，今天稍早返國的以國代表，將在猶太安息日（Sabbath）過後的晚會向戰時內閣提報協商內容。

哈尼比沒有提供更多協商細節，但當被問及是否有機會於3月10日左右開始的穆斯林齋戒月（Ramadan）前取得進展，他似乎點頭。過去的戰爭中，齋戒月似有利於停火談判。

卡達、埃及、美國官員皆未對此發表評論。

根據以色列統計，哈瑪斯去年10月7日跨境突襲以色列，造成1200人死亡、253人被扣為人質。

不願透露姓名的人士告訴路透社，「以色列談判方向是把任何的協議變成換囚行動；但哈瑪斯堅持，無論是哪一種協議，都必須基於以色列結束戰爭，並自加薩走廊（Gaza Strip）撤軍。」

「就哈瑪斯而言，這是首要任務。」

另一位巴勒斯坦官員則暗示，把釋放人質當作交換條件之一並非當務之急，並說協商過程中「並沒有討論囚犯問題，無論是類別還是人數」。

不願透露姓名的知情人士指出，巴黎會談已談出休戰「大綱」，最終可能會促成休戰。

哈尼比告訴第12頻道，對以色列來說，任何休戰協議都建立在人質一律獲釋原則之下，且從由婦女和兒童人質先釋放，並「在任何情況下，（休戰）都不應被解讀為戰爭結束」。

以色列軍方今天公布的數據顯示，在加薩戰事的陣亡的以軍達到239人。以色列並宣稱已擊斃約1萬2000名哈瑪斯槍手，等於讓哈瑪斯在加薩的派系人力減半。

哈瑪斯表示這些數字被誇大了。

以色列國防軍參謀總長哈勒維（Herzi Halevi）在簡報中向部隊表示，「我們正在就釋放人質進行談判。談判會有什麼結果我也說不準。有人正在解決這個問題。而我們面對的是戰鬥。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1130225