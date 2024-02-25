加薩人道主義情況堪憂 饑荒迫在眉睫

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（中央社加薩走廊24日綜合外電報導）遭戰爭蹂躪的加薩走廊（Gaza Strip）人道主義危機日益升高，引發各界憂慮；援助機構警告，當地的絕望的程度前所未有，饑荒迫在眉睫。

法新社報導，加薩在重重包圍下，難以獲得糧食和補給。聯合國負責巴勒斯坦難民事務的機構警告，加薩民眾「處於極度危險之中，而全世界正冷眼旁觀」。

在加薩北部的賈巴利亞（Jabalia）難民營，全身髒兮兮的兒童拿著塑膠容器和破舊的煮菜鍋來領僅有的少量食物。

在食物即將耗盡，援助機構又因為當地砲火隆隆遭而無法前進當地情況下，幾輛試著運送物資的卡車半路就遭餓瘋了的民眾搶劫。

當地居民已經開始吃腐爛的玉米殘渣、不宜人類食用的動物飼料，甚至是樹葉。

世界糧食計劃署（World Food Programme）本週表示，旗下團隊通報了當地「前所未有的絕望程度」；聯合國則警告說，有220萬人正處於饑荒的邊緣。

慈善機構「拯救兒童」（Save the Children）基金會表示，「只要以色列政府繼續阻止援助進入加薩」，饑荒的風險就會不斷增加。

以色列則辯護說他們有讓援助物資進入加薩，並說去年10月與控制加薩的巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）爆發戰爭以來，已有1萬3000輛載著救援物資的卡車進入當地。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1130225