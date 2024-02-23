加薩童身心受創 無國界醫生：連5歲孩都說不想活

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（中央社紐約聯合國總部22日綜合外電報導）以哈戰爭延燒，「無國界醫生組織」今天告訴聯合國安全理事會，倖存的加薩孩童不僅身體受傷，目睹親人遭肢解更讓他們飽受心理創傷，甚至有5歲幼兒都說不想活了。

路透社報導，「無國界醫生組織」（Doctors Without Borders）秘書長洛克伊爾（Christopher Lockyear）向聯合國安理會表示，在加薩走廊（Gaza Strip）的醫療團隊發明了一個新的縮寫詞彙WCNSF，意即「沒有親人倖存的受傷孩童」（wounded child, no surviving family）。

他說：「在這場戰爭倖存的孩童不僅遭受眼睛可見的創傷，也承受肉眼看不見的痛苦。」

「他們不斷被迫遷移，時時處於恐懼，甚至還看到親人在自己眼前遭肢解…這些心理創傷讓年僅5歲的幼兒都告訴我們，他們寧願死掉。」

洛克伊爾也抨擊美國一而再地動用否決權，阻止安理會通過要求以色列及巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）立即在加薩人道停火的決議，這讓他備感震驚。

他說，加薩人民需要停火協議，「不是在可行的時候，而是現在。他們需要的是持續停火，而非暫時的冷靜期」。

自以哈雙方去年10月7日爆發戰爭以來，美國已3度否決聯合國安理會有關以哈戰爭的決議草案，最近一次是本月20日否決了立即人道停火的要求，但敦促安理會要求以哈暫時停火，以讓哈瑪斯釋放在去年10月7日突襲以色列時擄走的人質。

中國駐聯合國大使張軍告訴安理會，他對洛克伊爾的簡報內容感到震驚，「我們希望他所描述的加薩悲慘情況能觸動安理會某個理事國的良心」。

美國先前表示，美方20日動用否決權是因為擔憂這項決議草案恐損及美國、埃及、以色列及卡達設法促成休戰6週及釋放人質的會談。

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美國駐聯合國副大使伍德（Robert Wood）並未對洛克伊爾的簡報表示認同。他說，美國一直在促使以色列讓更多援助進入加薩，也已告訴這個盟友，不應「在沒有可行的保護平民計畫下」，對加薩南部城市拉法（Rafah）發動攻勢。

伍德說，「我們都希望看到衝突劃下永久句點」，「有關人質的談判步調可能會令人受挫…安理會支持這項外交行動對加強施壓哈瑪斯接受協議來說至關重要」。（譯者：侯姿瑩/核稿：盧映孜）1130223