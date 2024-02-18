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歐盟外長：約旦河西岸緊張 成以巴和平重大障礙

2024/2/18 22:15
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（中央社慕尼黑18日綜合外電報導）歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）今天表示，以色列占領的約旦河西岸（West Bank）的情況，嚴重阻礙為以色列和巴勒斯坦人和平共處尋找長久解決方案。

法新社報導，波瑞爾在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）上說：「約旦河西岸對『兩國方案』（two-state solution）構成真正阻礙。」

波瑞爾說：「約旦河西岸正在沸騰…我們可能正處於一場更大規模爆炸的前夕。」

以色列自1967年占領約旦河西岸，約有49萬名以色列人定居當地數十個屯墾區，不過國際法認定屯墾區違法。

以色列屯墾區居民與大約300萬巴勒斯坦人一同住在約旦河西岸的土地上。

巴勒斯坦人認為以色列屯墾區不僅觸犯戰爭罪，也是邁向和平的重大障礙。不過許多宗教民族主義強硬派人士相信，定居屯墾區是在履行一項神聖的承諾。

以色列與統治加薩走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦人組織「哈瑪斯」（Hamas）去年10月7日爆發戰爭，此後以軍和巴勒斯坦人在約旦河西岸的衝突逐漸增加。

波瑞爾表示，歐盟必須「支持阿拉伯倡議」以建立一個包含約旦河西岸及加薩走廊的巴勒斯坦國。

但波瑞爾發表上述評論前，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）拒絕了一項讓巴勒斯坦國獲得國際承認的計畫。（譯者：洪培英/核稿：楊昭彥）1130218

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