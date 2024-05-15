美擔心拉法遭攻擊 仍擬加碼售以色列10億美元武器

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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）官方消息人士透露，美國總統拜登的政府今天通知國會一項提供價值10億美元武器給以色列的計畫。美國一週前因擔心加薩城市拉法（Rafah）遭受攻擊，曾揚言要扣住部分武器。

法新社報導，美國一名官員表示，政府以非正式形式通知國會這項武器方案，方案仍須經國會批准。另一名不願透露身分的幕僚指出，這批採購自美國武器製造商的武器價值約10億美元（新台幣322億元）。

這批武器是來自於國會上個月通過支持烏克蘭、以色列和台灣防禦的950億美元重大包裹法案，拜登政府一再表示，政府計劃繼續透過向美國製造商採購來撥款。

但拜登一週前警告說，要是以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）不顧美方警告，執意攻擊加薩走廊南部城市拉法，拜登可能會扣住原本要給以色列的炸彈和砲彈。加薩戰事爆發半年多來，有超過100萬名巴勒斯坦人在拉法避難。

拜登政府上週也證實，美方首度暫停輸送包括2000磅炸彈在內的軍武給以色列，擔心這些武器的使用會對拉法平民帶來毀滅性的風險。

美國國會仍有可能阻止對以色列銷售武器，因為拜登所屬民主黨黨內左傾成員對於加薩戰事造成的平民死傷感到憤怒。

儘管受到左翼人士反對，這整套法案依然順利通過，共和黨幾乎一致支持提供武器給以色列。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）率先報導最新一批武器計畫的消息，報導指出，這項計畫可能包含規模7億美元的戰車彈藥及價值5億美元的戰術車輛。

拜登政府對以色列的批評雖愈來愈多，但日前仍表明將持續支持盟友以色列的安全，並指出美國上個月協助擊落伊朗無人機一事。

伊朗駐敘利亞首都大馬士革大使館4月初遭到轟炸，伊朗認定是以色列所為，遂發射飛彈並派出無人機進行報復，不過絕大多數遭攔截擊落。

據路透社報導，白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）昨天告訴媒體，美國會持續供應上個月通過的規模260億美元補充撥款法案所提供的軍援，但白宮暫停提供炸彈，因為「我們不認為這些炸彈應該在人口稠密的城市投放」。（譯者：李佩珊/核稿：陳昱婷）1130515