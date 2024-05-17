美軍浮動碼頭成功連接加薩海灘 將提供人道物資

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（中央社耶路撒冷16日綜合外電報導）美國軍方和以色列表示，美軍今天讓一座人們期盼已久的臨時碼頭成功固定在加薩走廊（Gaza Strip）海灘上，目的在加強對飽受戰爭蹂躪的加薩地區提供緊急援助。

法新社報導，美軍中央司令部（US Central Command）說，這座碼頭「成功固定在加薩海灘上」，約500公噸援助物資預計將在接下來幾天內進入加薩走廊。

美軍中央司令部副司令、海軍中將古柏（Brad Cooper）在華府告訴媒體：「量很龐大，目前分散在多艘船艦上。」

以色列軍方也透過聲明表示，碼頭與海灘連接「已成功完成」。

但聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）發言人哈克（Farhan Haq）指出，援助物資的分配仍在協商中，特別是援助人員的安危問題。

他說：「我們正在敲定行動計畫，確保我們準備好在這座浮動碼頭正常運作時能應付得來，同時確保我們職員的安全。」

加薩戰事讓援助工作者受到嚴重打擊。根據聯合國數據，光是聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）就痛失188名加薩員工。以色列指控UNRWA帶有偏見。

美國國務院發言人巴特爾（Vedant Patel）被問及關於援助人員的安全問題時說，美國與聯合國正就實際問題進行合作，但他補充表示：「就我們看來，我們認為一切已準備就緒，援助將盡快開始流動。」

根據法新社對以色列官方數據所做統計，巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」（Hamas）去年10月7日跨境攻擊以色列南部，造成逾1170人喪命，其中多為平民。

以色列軍方隨後採取報復性軍事行動，根據哈瑪斯治下的加薩走廊衛生部數據，至少有3萬5272人喪命，且絕大多數也是平民。

美國總統拜登今年3月宣布興建臨時碼頭因應加薩嚴峻的人道危機。聯合國先前警告，加薩240萬人口幾乎都因以哈戰爭流離失所，並且面臨饑荒。

這項臨時碼頭建設計畫斥資至少3.2億美元，其特別之處在於，美方規模如此龐大的人道援助工作，通常是為了因應敵對國家的行動，這次卻是為了因應盟國以色列的行動。

不過聯合國認為，開放陸路過境點，允許更多貨車車隊進入加薩，才是遏制日益嚴峻的人道危機的唯一辦法。然而進入加薩、與埃及接壤邊境的主要過境點已關閉數日。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1130517