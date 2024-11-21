本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
棒球12強圖文直播》台灣對委內瑞拉 8局下0比2暫落後
首頁 / 國際
以巴衝突
國際反應
新聞專題
國際反應1/300
首頁 / 國際

聯合國安理會加薩停火決議 美第4度行使否決權挨批

2024/11/21 13:05（11/21 13:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
今年10月加薩走廊南部一景。（路透社）
今年10月加薩走廊南部一景。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社約旦河西岸雷馬拉20日綜合外電報導）美國今天在聯合國安理會第4度否決加薩停火決議，阻止國際為結束以哈衝突採取的行動，此舉引發批評，巴勒斯坦自治政府譴責美國「縱容以色列繼續犯下罪行」。

綜合法新社與路透社報導，聯合國安理會10個非常任理事國今天提出決議，要求長達13個月的以哈衝突「立即、無條件及永久停火」，並另行要求釋放人質。

在15個常任理事國當中，只有美國投票反對，以常任理事國身分行使否決權擋下這項決議。

美國駐聯合國副大使伍德（Robert Wood）表示，華府已表明，唯有明確要求將「立即釋放人質」納入停火協議條件時，美國才會支持。

伍德指出：「要長久地結束戰爭，釋放人質是不可或缺的要件，這2個緊迫目標密不可分。這次決議忽略了這點必要性，因此美國無法予以支持。」

伍德表示，美國曾試圖讓步，但這項提案會對巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）發出「沒必要重回談判桌」的「危險訊息」。

巴勒斯坦官媒瓦法社（Wafa）刊出的聲明表示：「美國第4度動用否決權，縱容以色列持續對無辜的巴勒斯坦和黎巴嫩平民犯下罪行。」

以色列在加薩的行動已導致近4.4萬人喪命，加薩走廊（Gaza Strip）幾乎所有居民都曾流離失所。哈瑪斯率領的戰士去年10月7日發動襲擊，在以色列造成1200人死亡、超過250人被俘，以色列隨後反擊並引發以哈衝突。

多個成員國都對美國擋下這項決議嚴厲批評。這項決議是由10個非常任理事國提出，包括阿爾及利亞、厄瓜多、圭亞那、日本、馬爾他、莫三比克、韓國、獅子山共和國、斯洛維尼亞和瑞士。

馬爾他駐聯合國大使佛瑞澤（Vanessa Frazier）在投票未通過後表示，「由於（美國）行使否決權，安理會又一次無法履行其維護國際和平與安全的責任，令人深感遺憾」，並稱決議文本「絕非最大限度的要求…而是開始解決當前危急局勢所需最低限度的要求」。（譯者：張茗喧/核稿：徐睿承）1131121

延伸閱讀
以軍擴大加薩走廊最北部入侵行動 轟醫院民宅釀多死聯合國委員會：以色列加薩戰爭行為符合種族滅絕特徵美國評估加薩人道救援困境改善 將不對以色列限制軍援川普重返白宮能結束俄烏、中東戰爭？路透盤點3大外交挑戰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
美國評估加薩人道救援困境改善 將不對以色列限制軍援
172.30.142.76
更多編輯台推薦新聞：