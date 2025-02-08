79國連署反川普制裁國際刑事法院 義大利未簽引關注

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（中央社記者黃雅詩羅馬7日專電）美國總統川普對國際刑事法院（ICC）實施制裁，英、法、德等79個聯合國會員今天發表聯合聲明反對。多數歐盟國家都加入此連署，但與川普親近的義大利右派政府未簽名背書，引發關注。

這項聯合聲明批評，川普對國際刑事法院實施制裁，將嚴重損害目前正進行中的調查，ICC恐被迫關閉海外辦事處，導致重大罪行無法被處罰，進而威脅國際法規則。

義大利政府未加入連署替ICC發聲，被認為可能與ICC近期調查義國釋放一名利比亞戰爭罪嫌有關。

ICC在1月底發表聲明指控，義大利政府在未經通知或協商情況下，逕行釋放涉嫌違反戰爭罪、人權罪的利比亞司法警察局長阿瑪士理（Njeem Osama Almasri）。近日一位遭阿瑪士理酷刑迫害的蘇丹人向ICC投訴，他的血淚指控在媒體曝光後，成為義國朝野攻防焦點，在野黨猛轟這是義國右派政府無視國際人權的醜聞。

義大利未發聲反對川普制裁ICC，在歐盟主要國家當中成為醒目特例。歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）第一時間透過X平台表示，ICC確保國際犯罪受到究責，讓全世界受害者有發言機會，「ICC必須能自由打擊全球有罪不罰的現象，歐洲將永遠力挺正義並尊重國際法」。

歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）、國際刑事法院院長赤根智子（Tomoko Akane）也直言反擊，川普制裁ICC形同攻擊國際法。

義大利安莎（ANSA）通訊社報導，義國政府尚未正式說明為何不連署支持ICC，除了考量目前執政黨與川普關係親密，也可能是因為ICC指控義大利釋放利比亞戰犯一案，近日義國司法部長、外長甚至在國會答詢時質疑ICC公信力，並主張「ICC本身該受到調查」。

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國際刑事法院去年11月對以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）、以色列前國防部長葛朗特（Yoav Gallant），以及巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）軍事領袖戴夫（Mohammed Deif）發出逮捕令。

美國總統川普7日授權，針對調查美國公民或以色列等美國盟友的國際刑事法院工作人員，實施凍結在美國所有資產，以及禁止受制裁對象及其家屬赴美。（編輯：韋樞）1140208