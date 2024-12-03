停火協議生效不到一週 以色列和真主黨再度交火
2024/12/3 13:14（12/3 13:30 更新）
（中央社貝魯特2日綜合外電報導）以色列今天空襲黎巴嫩南部兩個城鎮塔盧薩（Talousa）和哈瑞斯（Haris），造成至少9人喪命、3人受傷；以軍表示，已對黎巴嫩各地數十個真主黨目標發動攻擊。
今天稍早，黎巴嫩當局通報說，以色列對黎巴嫩南部其他地區發動攻擊，造成另外兩人喪生，包括一名正在執勤的國家安全人員，累計當天死亡人數達11人。
黎巴嫩民兵組織真主黨（Hezbollah）指責以色列違反停火協議，並向以黎交界具爭議的以色列席巴農場（Shebaa Farms）地區軍事陣地發射飛彈，真主黨稱說，這是「防禦性攻擊警告」。不久，以色列展開最新一次襲擊。
黎巴嫩貝魯特（Beirut）居民也告訴路透社說，他們晚間聽到無人機在頭頂低空飛過的聲音。
美國居中斡旋的雙方停火協議生效還不到一週，以色列和真主黨再度交火，讓停火協議變得越來越脆弱。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1131203
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