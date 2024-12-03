以色列被控違反停火致黎巴嫩2死 真主黨發射2枚拋射物

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（中央社貝魯特2日綜合外電報導）以色列與黎巴嫩武裝團體真主黨之間的停火協議看似愈來愈脆弱不堪，黎巴嫩當局表示，以色列今天空襲黎國南部造成至少2死，以軍則指控真主黨朝以國北部發射2枚拋射物。

路透社報導，這份11月27日凌晨生效的停火，終結以色列及真主黨（Hezbollah）長逾1年的戰鬥。協議明定以色列不會對黎巴嫩平民及軍隊等採取攻擊性的軍事行動，黎巴嫩則會防止包括真主黨在內的武裝團體對以色列採取行動。

黎巴嫩與以色列已互控對方違反停火，今天黎巴嫩則表示，以方違反停火致人於死，導致馬爾佳庸（Marjayoun）、納巴蒂葉（Nabatieh）各有1人喪命。

以色列軍方未立即回應關於這2地事件的提問。

黎巴嫩軍方則說，以色列無人機襲擊黎巴嫩東北部靠近敘利亞邊界的1輛軍用推土機，導致1名士兵受傷。

另據法新社報導，以色列軍方表示，真主黨今天朝以國北部發射2枚拋射物，為上週停火生效以來首見；拋射物落在空曠區域，未傳人員受傷。（譯者：楊昭彥）1131203