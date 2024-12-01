本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

以色列與真主黨停火生效 民眾仍憂返家後安全

2024/12/1 17:37
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社以色列基耶施摩納1日綜合外電報導）以色列和黎巴嫩民兵組織真主黨（Hezbollah）之間停火協議已經生效，以國邊境城鎮基耶施摩納也已相對平靜，但當地居民雷瓦奇表示，她此刻還不會回去。

法新社報導，57歲的雷瓦奇（Rakhel Revach ）在短暫返回基耶施摩納（Kiryat Shmona）取走個人物品時表示：「為什麼我不回來居住？因為我想要全然安全地回來。」

她說：「只要不是全然安全，仍聽到轟隆聲，並看到（黎巴嫩）那邊還有軍隊，我就不願意回家。」

以色列和真主黨之間停火協議於11月27日上午生效，這項協議旨在結束一年多來雙方跨境交火，以及為期兩個月的全面性戰爭。

儘管黎巴嫩流離失所的近90萬民眾中，有許多人已匆匆趕回家園；但以色列方面的6萬離家民眾中，仍有許多人不願意回家。

雷瓦奇說，返回基耶施摩納生活會很困難， 「這裡沒有基礎設施、沒有教育、沒有工作，什麼都沒有。」

基耶施摩納距離黎巴嫩邊境僅兩公里，在戰爭期間曾一再遭到火箭的攻擊。（譯者：紀錦玲/核稿：陳正健）1131201

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.98
更多編輯台推薦新聞：