觀察組織：敘利亞政府軍內戰以來首度失守第2大城阿勒坡

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（中央社貝魯特1日綜合外電報導）一個追蹤敘利亞內戰進展的團體指出，自從2011年內戰爆發以來，政府軍今天首度失守第2大城阿勒坡。反對勢力發動一波閃電奇襲，總統巴夏爾．阿塞德遭到重挫。

法新社報導，就在以色列和黎巴嫩什葉派基本教義政治和軍事組織真主黨（Hezbollah）脆弱停火協議生效之際，敘利亞境內伊斯蘭主義分子主導的反政府勢力聯盟11月27日突襲伊朗和俄羅斯支持的政府軍。

總部設在英國的敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）負責人拉曼（Rami Abdel Rahman）告訴法新社，聖戰團體沙姆解放組織（Hayat Tahrir al-Sham）和結盟派系現在「掌控阿勒坡巿（Aleppo），除了仍被庫德族部隊掌控的區域之外」。

他說，這是這場內戰自從逾10年前爆發以來，「敘利亞政府軍首度失守阿勒坡巿」。

2016年敘軍在俄羅斯空中火力支援下奪回遭到反對勢力掌控的部分阿勒坡巿區。

大馬士革當局也有賴真主黨戰士協助才能奪回於戰爭初期陷落反對勢力的其他領土。不過真主黨已在對以色列的戰鬥中遭遇重挫。

敘利亞人權瞭望台組織今天同時指出，反政府勢力在阿勒坡省其他地區發動重大攻勢同時，親土耳其戰士展開戰鬥，從庫德族部隊手中奪下敘北一個戰略城鎮。

該組織指出，親土耳其戰士「掌控泰勒里法特（Tal Rifaat）」和附近多個村落，並且示警阿勒坡省北部約20萬敘利亞庫德人已經「遭到親土耳其派系包圍」。

該組織表示，由於庫德族人口為主地區通訊已遭切斷，恐有發生庫德族人遭到「大屠殺」的疑慮。

敘利亞人權瞭望台組織稍早指出，親土耳其派系為達到切斷庫德族供給線等目標，昨天開始在阿勒坡省發動一波殺害政府軍、攻擊庫德族戰士的攻勢。

泰勒里法特距土耳其南疆約僅20公里，土耳其支持的部隊和庫德族戰士在當地向來衝突時起。

敘利亞人權瞭望台組織表示，反政府勢力本週在敘利亞北部政府掌控地區的一波攻勢已經造成412人喪生，包括發起這波攻勢的伊斯蘭主義武裝團體沙姆解放組織所屬及結盟派系共214人、137名政府軍成員及61位平民。

土耳其外長費丹（Hakan Fidan）今天與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）通話，針對敘利亞反政府勢力這波突襲進行商討時，強調安卡拉將會支持可讓敘利亞「降低緊張」的舉措。

與此同時，伊朗國營媒體指出，伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）今天在大馬士革與巴夏爾．阿塞德會面，傳達力挺敘利亞訊息。

官方伊朗通訊社（IRNA）報導，阿拉奇和巴夏爾．阿塞德「商討雙邊關係和區域情勢演變」。

俄羅斯軍方今天則表示，正在敘北3個省協助敘軍「逐退」反政府勢力。

俄羅斯軍方在媒體簡報中指出：「敘利亞阿拉伯軍（Syrian Arab Army）在俄羅斯航空太空軍（Russian Aerospace Forces）協助之下，正在伊德利布省（Idlib）、哈瑪省（Hama）、阿勒坡省（Aleppo）繼續展開擊退恐怖分子的軍事行動。」（譯者：何宏儒）1131202