消息人士：親伊朗民兵跨境進入敘利亞 支援敘國政府軍

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（中央社安曼/貝魯特2日綜合外電報導）根據敘利亞與伊拉克消息人士，伊朗支持的數百名民兵連夜從伊拉克跨境進入敘利亞北部，以協助敘國政府軍對抗上週占領敘國第2大城阿勒坡（Aleppo）的叛軍。

路透社引述2名消息人士說法報導，主要來自巴德爾（Badr）和努賈巴（Nujabaa）組織的至少300名武裝分子12月1日晚間走泥土路穿越邊境，以避開檢查。

敘利亞1名軍方高層人士透露，這些士兵「是新派的增援部隊，旨在援助我們在（敘國）北部前線的戰友。」他還說，他們跨境時分散成多個小組，以免遭遇空襲。

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）今天表示，敘國政府軍有能力敉平叛軍，但德黑蘭支持的「反抗組織將提供協助，伊朗也會提供（敘國政府）所需的任何支援」。

根據當地居民和救援人員，敘國政府和俄羅斯戰機今天在西北部叛軍控制的地區加強攻勢，其中針對流離失所者營地的攻擊造成7人喪生。

上月27日，土耳其支持的幾個主流非宗教武裝團體與伊斯蘭主義團體「沙姆解放組織」（Hayat Tahrir al-Sham）的聯盟向伊朗與俄國支持的敘國總統阿塞德（Bashar al-Assad）政府軍發起閃電攻勢，此舉重新點燃自2020年以來原本大致維持凍結的敘國內戰前線。

據報導，中東地區已因加薩走廊和黎巴嫩衝突而動盪不安，敘國局勢升級可能會進一步影響區域穩定。目前敘國已有數百萬人流離失所，且區域和全球大國大多支持敘國反叛勢力。（譯者：林沂鋒/核稿：施施）1131202