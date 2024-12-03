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敘利亞反抗軍推進中部戰略城市 與政府軍爆發激戰

2024/12/3 21:34（12/3 22:03 更新）
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3日空拍畫面可見敘利亞政府軍戰車和軍用車輛遭棄置在通往哈瑪的道路旁。（法新社）
3日空拍畫面可見敘利亞政府軍戰車和軍用車輛遭棄置在通往哈瑪的道路旁。（法新社）
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（中央社貝魯特3日綜合外電報導）敘利亞戰爭觀察組織表示，伊斯蘭主義分子領導的反抗軍團體朝向敘國中部戰略城市哈瑪（Hama）推進之際，與政府軍爆發激烈戰鬥。

敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）表示，沙姆解放組織（Hayat Tahrir al-Sham，HTS）及其盟友上週發起閃電攻勢以來，已和政府軍爆發多起「極度血腥」的衝突。

自上週以來，反抗軍已攻占敘國大片領土，其中包括第2大城阿勒坡（Aleppo）。

總部設於英國、在敘國境內擁有消息網絡的敘利亞人權瞭望台組織表示，北部哈瑪省鄉村地區爆發衝突，反抗軍在最後數小時裡一舉攻下多個城鎮。該組織表示，「敘利亞（政府軍）和俄羅斯空軍也對當地發動了數十次攻擊。」

法新社記者目睹，數十輛政府軍戰車和軍用車輛遭棄置在通往哈瑪的道路旁。

2015年，俄羅斯空襲反抗軍占領地區，首度直接干預敘國內戰。最新一輪衝突發生之際，莫斯科也矢言將繼續力挺敘國總統阿塞德（Bashar al-Assad）。

國營的敘利亞新聞社（SANA）也報導了針對哈瑪省和西北部反抗軍大本營伊德利布省（Idlib）的空襲。

哈瑪是連結敘國首都大馬士革（Damascus）和第2大城阿勒坡的戰略城市。敘國內戰初期曾是反對派據點，當地也常見大型示威抗議活動。對許多哈瑪市民而言，1982年敘國當局針對穆斯林兄弟會（Muslim Brotherhood）的血腥鎮壓行動，傷疤迄今仍未癒合。

敘利亞人權瞭望台組織主任拉曼（Rami Abdel Rahman）表示，反抗軍若占領哈瑪，將對阿塞德政權的「民意基礎構成威脅」。

聯合國（UN）表示，敘國11月底爆發衝突至今，已有近5萬人流離失所，另有數以百計的人喪生，其中大多都是戰士。

自2011年阿塞德政府強力鎮壓民主示威後，敘國內戰持續延燒至今。（譯者：劉淑琴/核稿：施施）1131203

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