沙姆解放組織閃電攻占敘利亞第2大城阿勒坡 與蓋達等聖戰團體有何不同

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（中央社巴黎2日綜合外電報導）敘利亞武裝叛亂團體「沙姆解放組織」上週末發動奇襲，占領敘國第2大城阿勒坡。專家分析，這個伊斯蘭主義運動組織早已不像傳統的聖戰團體。

法新社報導，專家指出，沙姆解放組織（Hayat Tahrir al-Sham，HTS）近年來一直設法改變形象，包括切斷與蓋達組織（Al-Qaeda）的聯繫，不過西方政府一直難以相信該組織已徹底放棄其聖戰主義作風。

HTS的前身是蓋達在敘國的分支「努斯拉陣線」（Jabhat al-Nusra）。該組織於2016年7月宣布脫離蓋達自立門戶，並與全球恐怖網絡劃清界線，以免成為外國聯軍攻擊目標。根據總部位於布魯塞爾的智庫「國際危機組織」（International Crisis Group），努斯拉陣線後來與其他武裝團體整併，隔年成立「沙姆解放組織」。

儘管HTS對外宣告已與蓋達斷絕關係，仍遭美國和歐洲聯盟（EU）列入恐怖組織黑名單。

自2019年以來，HTS一直掌控敘國西北部伊德利布省（Idlib）的廣大地區，並在當地成立所謂「救世政府」（salvation government），負責管理該省的經濟與司法體制。

敘國內戰於2011年爆發；政府軍則自2016年底以來控制第2大城阿勒坡（Aleppo）。

總部位於紐約的安全研究智庫「蘇凡中心」（Soufan Center）指出，「分布敘利亞西北部地區的反抗組織已開始建立並在原始治理結構上增設制度，這顯示他們有治理和持續控制當地的野心」。

「部分相關工作已在當地推行多年，他們還採取複雜措施，以在掌控地區實施糧食開支補貼，並設法讓金融和能源部門變得更加穩定。」

「國際危機組織」聖戰主義專家德瑞馮（Jerome Drevon）表示，HTS還協調美國援助機構，協助運送人道援助物資，以對掌控區域內數以百萬計身陷困境的民眾提供「基本服務」。

德瑞馮告訴法新社，儘管有人認為HTS專制獨裁，「該組織採取具同質性的治理手段，這與敘利亞其他地區形成鮮明對比」。

去年曾與HTS首領喬拉尼（Abu Mohammed al-Jolani）會面的法國記者納斯爾（Wassim Nasr）表示，喬拉尼和HTS志已不在任何類型的國際聖戰，這一點毫無疑問。

他告訴美國西點軍校（US Military Academy at West Point）「打擊恐怖主義中心」（Combating Terrorism Center）的刊物，「女性可以上學，婦女可以開車，街上還能看到有人在抽菸。當然，他們與擁護民主價值的開明自由社會還差得很遠，但這確實是個改變。」

儘管如此，多位專家仍示警，雖然改了名稱，但HTS並未從根本上與自己的過去一刀兩斷。

華府智庫「新線戰略和政策研究所」（New Lines Institute for Strategy and Policy）專家帕拉修斯（Tammy Lynn Palacios）表示，在忠誠度和結盟問題上，HTS的機會主義傾向日益明顯。

她說，「不論HTS如何努力與蓋達劃清界線，兩個組織的關係都很難完全斷絕。因此，唯有公開正式切割蓋達，才能真正減少敘國西北部面臨的聖戰極端主義威脅。」（譯者：何宏儒/核稿：施施）1131203