俄敘戰機空襲敘北叛軍控制區釀25死 庫德族尋求撤離

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（中央社大馬士革2日綜合外電報導）敘利亞反對派救援組織「白盔」（White Helmets）今天說，政府軍與俄羅斯對敘利亞西北部進行空襲，已釀25人死亡。庫德族帶領的武裝團體「敘利亞民主力量」則尋求將庫德族人撤至安全地區，以躲避親土耳其的叛軍追殺。

路透社引述敘利亞軍方消息人士報導，鑑於叛軍已迅速攻下位於敘北的全國第2大城阿勒坡（Aleppo），總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）矢言粉碎其勢力，政府軍與俄羅斯戰機昨天打擊叛軍把持的附近城市伊德利布（Idlib）。

敘利亞軍方還說，他們已奪回近日遭到叛軍攻陷的幾座市鎮。

伊德利布市居民表示，市中心1個人口稠密住宅區遭到空襲擊中。根據現場救援人員說法，至少有7人死亡、數十人受傷。

伊德利布市是靠近土耳其邊界的叛軍控制區內最大城市，此一區域約有400萬人住在臨時搭建的帳篷和住所中。

敘利亞軍隊和俄羅斯盟軍否認鎖定平民，聲稱他們的攻擊目標是可憎的叛亂團體。但根據「白盔」說法，伊德利布市內外及阿勒坡市附近的叛軍控制區域內一些其他目標受到的空襲造成平民死亡，當中包含10名兒童。

白盔在社群媒體平台X的發文還說，敘利亞政府和俄羅斯11月27日展開的攻擊累計死亡人數已攀升至56人，包含20名兒童。路透社無法獨立證實戰地傷亡人數。

發動攻擊的叛軍是土耳其支持的幾個主流非宗教武裝團體與伊斯蘭主義團體「沙姆解放組織」（Hayat Tahrir al-Sham）的結盟。「沙姆解放組織」已被美國、俄羅斯、土耳其和一些其他國家認定為恐怖組織。

敘利亞內戰前線自從2020年以來原本大致維持凍結，但近幾天叛軍拿下了整個伊德利布省（Idlib province），創下近幾年來最大膽攻擊行動。

叛軍還在11月29日迅速攻入位於首府伊德利布市東方的阿勒坡市，迫使政府軍重新部署。敘利亞軍方表示，他們有數十名士兵在阿勒坡市的戰鬥中陣亡。

法新社報導，親土耳其的叛軍拿下1座有數以萬計庫德族人居住的市鎮後，「敘利亞民主力量」（Syrian Democratic Forces, SDF）指揮官阿布迪（Mazloum Abdi）今天表示，他們正在尋求將住在阿勒坡市一些地方的庫德族人撤離到安全區域。

總部在英國的敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）昨晚表示，親土耳其的叛軍分支占領泰勒里法特鎮（Tal Rifaat）和一些附近村莊後，約有20萬名敘利亞庫德族人遭到「圍困」。

敘利亞人權瞭望台組織還說，在庫德族居民占多數的區域，通訊已遭到切斷，令人擔憂庫德族人可能會遭到「屠殺」。

阿布迪今天透過聲明表示，在敘利亞西北部作戰的「敘利亞民主力量」士兵在多個戰線面臨激烈攻擊，他們原本嘗試在泰勒里法特和庫德族掌控的敘利亞東北部之間建立1條「人道走廊」，以保護庫德族人免於可能的屠殺。

然而阿布迪指出，「土耳其占領勢力支持的武裝團體採取的攻擊，切斷了這條走廊」；但他的部隊會繼續抵抗，以保護阿勒坡庫德族居民的安全。

阿布迪寫道：「我們正與敘利亞所有相關各方積極協調，以確保我們族人的安全，以及促進他們安全遷移到…國家東北部的我方安全區域。」（譯者：張正芊/核稿：嚴思祺）1131202