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敘利亞反抗軍攻城掠地遭政府軍反擊 戰鬥釀逾200死

2024/11/29 04:23
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（中央社安曼28日綜合外電報導）敘利亞政府軍與反抗軍消息人士說，敘國及俄羅斯戰機今天轟炸被反抗軍控制、靠近土耳其的敘國西北部地區，以回擊反抗軍多年來首度奪得領土的攻勢。戰事監控團體稱已逾200死。

路透社報導，以伊斯蘭主義激進團體「沙姆解放組織」（Hayat Tahrir al-Sham）為首的反抗軍昨天對敘利亞西北部阿勒坡省（Aleppo）十來個村鎮發動侵襲。

這是2020年3月以來，敘利亞反抗軍發動的最大規模攻勢。當年，支持敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）的俄羅斯與力挺反抗軍的土耳其達成停火協議，敘利亞西北部最後一個反抗軍主要據點的戰火暫歇。

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法新社報導，總部在英國的戰事監控團體「敘利亞人權瞭望台組織」（Syrian Observatory for Human Rights）今天表示，昨天爆發戰鬥後，已有超過200人喪生，死者多半是戰鬥人員，包含反抗軍與政府軍及雙方的結盟團體成員。

敘利亞人權瞭望台組織負責人阿布杜拉曼（Rami Abdel Rahman）也提到，「俄羅斯今天對阿勒坡鄉間的空襲造成19名平民死亡」，並指昨天也有1名平民命喪敘利亞政府軍的砲擊。（譯者：楊昭彥）1131129

阿布杜拉曼
敘利亞控以色列襲大馬士革 人權團體稱至少4死
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