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尼坦雅胡提3原因停火 黎巴嫩真主黨稱戰勝以色列

2024/11/28 09:42（11/28 10:00 更新）
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以色列與黎巴嫩武裝組織真主黨停火協議27日生效後，聯合國維和部隊現身黎巴嫩城鎮。（路透社）
以色列與黎巴嫩武裝組織真主黨停火協議27日生效後，聯合國維和部隊現身黎巴嫩城鎮。（路透社）
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（中央社貝魯特27日綜合外電報導）以色列安全內閣昨天通過與黎巴嫩武裝組織真主黨的停火協議，以色列總理尼坦雅胡表示有3大原因。真主黨今天宣稱已「戰勝」以色列，麾下戰士也做好應敵準備。

法新社報導，雙方停火協議生效後，真主黨（Hezbollah）首度發出聲明。這個背後有伊朗撐腰的組織表示：「勝利來自全能的神，伴隨正義事業而來。」

聲明還說，真主黨戰士「將隨時做好萬全準備應對以色列敵人的野心及攻擊」，但沒有直接提及休戰或停火協議內容。

以色列和真主黨為了加薩走廊（Gaza Strip）戰事展開一年多的跨境交火後，以方今年9月23日針對真主黨在黎巴嫩的據點發動轟炸行動，之後派出地面部隊。

以色列在衝突中對真主黨造成重大打擊，包括擊斃真主黨領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）等高層。

真主黨聲明說，以軍企圖「占領並在任何城鎮建立據點」、阻止真主黨跨境襲擊或「如敵方所願地建立軍事和安全緩衝區」，但以失敗告終。

聲明還說，真主黨戰士目標鎖定以色列「直到侵略行動的最後一天」。

根據停火協議，真主黨必須撤到利塔尼河（Litani River）以北地區，並拆除在黎巴嫩南部的軍事基礎設施。利塔尼河距離以色列邊境約30公里。

美國有線電視新聞網（CNN）報導說，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在預錄聲明中表示，現在與真主黨停火有「3大原因」：第1是能讓以色列「聚焦在伊朗威脅」；第2是能讓以軍暫時休養生息，補充軍力和裝備；第3則是讓巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）在加薩孤立無援，沒有真主黨能並肩作戰。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1131128

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