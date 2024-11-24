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以色列公民在阿聯失蹤喪命 尼坦雅胡：反猶恐怖主義

2024/11/24 18:07
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（中央社耶路撒冷24日綜合外電報導）以色列男子柯甘（Zvi Kogan）近日在阿拉伯聯合大公國失蹤，在他的屍體被找到後，以色列總理辦公室今天稱他死於謀殺，並譴責這是「令人髮指的反猶太恐怖主義行動」。

路透社報導，柯甘於21日失蹤，他是一名拉比（Rabbi，猶太律法對於合格教師的稱呼），在阿聯為一個名叫「查巴德．盧巴維奇運動」（Chabad Lubavitch Movement）的猶太教正統派團體工作。

根據法新社及「查巴德．盧巴維奇運動」網站，柯甘是以色列及摩爾多瓦雙國籍公民。阿聯官員昨天表示，阿聯外交部與柯甘的家人及駐阿布達比摩爾多瓦大使館保持聯繫。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室及外交部發表聯合聲明指出：「阿聯情報及安全部門已找到柯甘的屍體，他自11月21日週四起下落不明。」

這份聲明提及，「柯甘遭謀殺一事是令人髮指的反猶太恐怖主義行動，願他長存人心」，以色列將竭盡全力「確保正義得到伸張，並追究那些對他的死亡負有責任的人」。

以色列當局已更新旅遊警示，警告國人避免前往阿聯從事任何不必要的旅行，並建議正在當地的公民盡量減少活動並留在安全區域。（譯者：陳正健/核稿：楊昭彥）1131124

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