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北約蒙特婁會議場外爆示威 杜魯道譴責反猶太行徑

2024/11/24 15:49
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（中央社蒙特婁23日綜合外電報導）北大西洋公約組織於加拿大蒙特婁舉行會議，有親巴勒斯坦團體在場外發起抗議，並與警方爆發衝突，加國總理杜魯道今天譴責示威期間發生的暴力和「反猶太行徑」。

法新社報導，杜魯道（Justin Trudeau）於社群媒體X平台發文，呼應其他政治人物對示威者的批評，他表示：「必須（讓他們）面臨後果，對暴徒究責。」

杜魯道還說：「我們昨晚於蒙特婁街頭看到的景象駭人聽聞。反猶太、恫嚇和暴力行徑，無論在哪裡發生都必須受到譴責。」

北大西洋公約組織（NATO）昨天在魁北克省大城蒙特婁（Montreal）舉行會議，親巴勒斯坦與反資本主義團體發起譴責北約的示威活動。

警方指出，交通工具遭到縱火，商店窗戶被砸破，還有示威者投擲煙霧彈等物品，有3人遭逮捕。

當地媒體報導，有示威者在人群中焚燒以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的肖像，使緊張情勢升高。

警方使用刺激性化學物質和警棍，驅散約有800人參與的示威活動。

魁北克省省長雷哥（Francois Legault）於X平台發文說：「我們昨晚在蒙特婁街頭目擊的暴力及仇恨景象，還有特意針對猶太社群的攻擊，令人無法接受。」（譯者：洪培英/核稿：陳彥鈞）1131124

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