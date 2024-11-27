拜登：以色列真主黨永久停火協議27日生效 以軍60天內逐步撤兵

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（中央社華盛頓/耶路撒冷26日綜合外電報導）美國總統拜登今天表示，以色列與黎巴嫩什葉派基本教義政治和軍事組織真主黨（Hezbollah）雙雙接受由美法兩國斡旋的停火協議後，協議將於27日生效。

綜合路透社和法新社報導，拜登於以色列安全內閣以10比1通過這項協議後不久，在白宮發表上述談話，並說以色列與真主黨的戰鬥將於當地時間4時（台灣時間10時）結束。

拜登說，這項協議「設計用來永久停止敵對行為」。他說：「真主黨剩餘勢力和其他恐怖組織將無法再威脅以色列安全。」

真主黨並未直接參與休戰談判，而是由國會議長柏瑞（Nabih Berri）代表斡旋。

拜登表示，以色列將於60天內逐步撤兵，讓黎國軍隊接掌以黎邊境的控制權，確保真主黨不會在當地重振旗鼓。

他說：「雙邊的平民很快就能安全回到他們的社區。」

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，他已準備好執行停火協議，真主黨若做出任何觸犯協議的行為，他也準備好全力反擊。

他說，與真主黨停火將讓以色列得以把重心轉回加薩（Gaza），對付真主黨盟友、巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）。

以色列去年10月和哈瑪斯爆發戰爭，真主黨不久後開始在黎南朝以色列境內開火，藉此聲援哈瑪斯。

尼坦雅胡說：「真主黨不再插手，哈瑪斯就只能單打獨鬥。而我們將加重施壓力道。」

他表示，與真主黨的停火協議同時也將讓以色列得以「聚焦伊朗威脅」，並讓以軍有時間來重新補給。

黎巴嫩表示，以色列和真主黨自去年10月交火以來，黎國境內至少有3823人喪生，多數發生在過去幾星期。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1131127