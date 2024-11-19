本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
以色列情勢
新聞專題
以色列情勢1/300
首頁 / 國際

以色列猛攻真主黨 聯合國：黎巴嫩2個月內逾200童喪命

2024/11/19 20:54（11/19 21:28 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
真主黨和以色列軍隊之間持續衝突，圖為9日黎巴嫩南部基安鎮因遭攻擊冒出濃煙。（路透社）
真主黨和以色列軍隊之間持續衝突，圖為9日黎巴嫩南部基安鎮因遭攻擊冒出濃煙。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社日內瓦19日綜合外電報導）聯合國今天表示，以色列加強兵力攻打黎巴嫩政治與軍事組織真主黨（Hezbollah），2個月內已有200多名孩童因戰火而喪命。

法新社報導，聯合國兒童基金會（UNICEF）發言人艾爾德（James Elder）在日內瓦告訴媒體：「黎巴嫩2個月內超過200名孩童喪命，浮現出令人不安的景象：那些能制止暴力的人，卻對孩童的死置若罔聞。黎巴嫩在過去2個月，平均每天3名孩童遇害。」

以色列軍方今天表示，約40枚彈體自黎巴嫩射入以色列中部與北部，救難人員通報，4人因彈體的碎片而受輕傷。

以軍發表聲明說：「上午9時50分至9時51分之間，上加利利（Upper Galilee）、西加利利（Western Galilee）和中加利利（Central Galilee）地區警報聲大作後，發現約25枚彈體越過黎巴嫩射入以色列，若干彈體被攔截，同時當地發現墜落的彈體。」

以軍發布上述消息前，稍早曾通報，約15枚彈體來襲，觸發了防空警報。

黎巴嫩國營媒體報導，美國特使哈克斯汀（Amos Hochstein）今天抵達黎巴嫩就停火談判展開協調。

以色列與真主黨自今年9月底開戰以來，美國與法國領銜致力於促成停火。（譯者：曹宇帆/核稿：劉淑琴）1131119

#以軍
#真主黨
#以色列
#黎巴嫩
#聯合國兒童基金會
#法新社
#美國
#真主黨
延伸閱讀
黎巴嫩首都遭以軍攻擊後學校停課 加薩再遇襲共20死以色列轟炸黎巴嫩貝魯特 美聯社再拍到死神降臨瞬間以色列空襲黎巴嫩貝魯特 真主黨證實發言人喪命以色列10月空襲伊朗 尼坦雅胡：破壞核計畫一環
哈克斯汀
以色列：與黎巴嫩停火談判取得進展 俄羅斯可提供協助調停中東戰火努力持續 加薩與黎巴嫩各傳新休戰提案
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
以色列10月空襲伊朗 尼坦雅胡：破壞核計畫一環
172.30.142.30
更多編輯台推薦新聞：