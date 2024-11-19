以色列猛攻真主黨 聯合國：黎巴嫩2個月內逾200童喪命
2024/11/19 20:54（11/19 21:28 更新）
（中央社日內瓦19日綜合外電報導）聯合國今天表示，以色列加強兵力攻打黎巴嫩政治與軍事組織真主黨（Hezbollah），2個月內已有200多名孩童因戰火而喪命。
法新社報導，聯合國兒童基金會（UNICEF）發言人艾爾德（James Elder）在日內瓦告訴媒體：「黎巴嫩2個月內超過200名孩童喪命，浮現出令人不安的景象：那些能制止暴力的人，卻對孩童的死置若罔聞。黎巴嫩在過去2個月，平均每天3名孩童遇害。」
以色列軍方今天表示，約40枚彈體自黎巴嫩射入以色列中部與北部，救難人員通報，4人因彈體的碎片而受輕傷。
以軍發表聲明說：「上午9時50分至9時51分之間，上加利利（Upper Galilee）、西加利利（Western Galilee）和中加利利（Central Galilee）地區警報聲大作後，發現約25枚彈體越過黎巴嫩射入以色列，若干彈體被攔截，同時當地發現墜落的彈體。」
以軍發布上述消息前，稍早曾通報，約15枚彈體來襲，觸發了防空警報。
黎巴嫩國營媒體報導，美國特使哈克斯汀（Amos Hochstein）今天抵達黎巴嫩就停火談判展開協調。
以色列與真主黨自今年9月底開戰以來，美國與法國領銜致力於促成停火。（譯者：曹宇帆/核稿：劉淑琴）1131119
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