以色列：以黎停火談判取得進展 俄羅斯可提供協助

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（中央社耶路撒冷11日綜合外電報導）以色列今天表示與黎巴嫩的停火談判已取得進展，並表示俄羅斯可阻止真主黨（Hezbollah）透過敘利亞重新武裝，真主黨則說迄未收到任何休戰協議的提案。

路透社報導，以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）表示，主要挑戰是落實停火協議，他強調以國正在外交方面與美國一起努力。

薩爾在耶路撒冷舉行的記者會中說：「我認為有一定的進展。我們正就這個問題與美國一起努力。」

薩爾也說：「如果我們知道，首先真主黨不在我們的邊界、而是在利塔尼河（Litani）以北，而且他們無法再次利用新武器系統重整旗鼓，我們就會做好準備。」利塔尼河橫跨黎巴嫩南部，位於以黎交界北方約30公里處。

以色列第一大報新消息報（Yedioth Ahronoth）今天報導，以色列與黎巴嫩透過美國特使哈克斯汀（Amos Hochstein）交換停火協議草案，顯示雙方達成最終協議的努力取得進展。

不過，在黎巴嫩首都貝魯特（Beirut），一名真主黨官員表示正在強化外交努力，並指出該組織和黎巴嫩政府迄未收到任何新的停火提議。

真主黨發言人亞飛（Mohammed Afif）在電視記者會中說：「華府、莫斯科、德黑蘭及一些國家首都之間頻頻往來協商。」

他表示：「我認為我們仍在試探、提出初步構想和積極討論的階段，但尚未取得實質成果。」（譯者：洪啓原/核稿：陳政一）1131111