美斡旋以色列黎巴嫩停火 拜登：將力促結束加薩戰爭

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（中央社記者石秀娟華盛頓26日專電）以色列與黎巴嫩今天接受美、法斡旋的停火協議，美國總統拜登說，他讚賞以色列、黎巴嫩領導人的勇敢決定。他接下來幾天將與土耳其、埃及等國繼續推動加薩停火，並確保哈瑪斯不再掌權。

拜登（Joe Biden）今天在白宮的玫瑰花園（Rose Garden）就以色列與黎巴嫩接受美、法斡旋的停火協議發表談話。他說，停火協議自黎巴嫩時間27日凌晨4時（台北時間27日早上10時）生效，將結束這場超過1年的戰爭。

控制加薩（Gaza）地區的巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日對以色列發動襲擊，殺害1200人，劫持255名人質。黎巴嫩的真主黨（Hezbollah）及其他伊朗支持的恐怖組織隔天也對以色列發動攻擊，聲援哈瑪斯。

以色列也對哈瑪斯、黎巴嫩開戰，衝突持續至今。拜登說，以色列沒有開啟這場戰爭，也不是黎巴嫩人民、或美國開啟這場戰爭。

拜登指出，自從真主黨開戰以來，以色列有超過7萬人被迫成為難民，黎巴嫩也有30萬人成為難民，這是以色列與黎巴嫩數十年來最致命的衝突。

拜登說，接下來的60天內，以色列將撤出軍隊和人員，黎巴嫩軍隊與國家安全部隊將重新掌控黎巴嫩的領土，真主黨不得重建其在黎巴嫩南部的設施，停火協議意在實現永久停火，真主黨及其他恐怖組織，不能再威脅以色列的安全。

他也說，如果真主黨或者其他任何人違反停火協議，並對以色列構成直接威脅，以色列有權根據國際法，自我防衛，與任何面對恐怖組織的國家一樣。

對於以色列與哈瑪斯在加薩的戰爭，拜登說，加薩的人民經歷地獄般的痛苦，哈瑪斯過去幾個月一再拒絕停火、釋放人質協議的談判。

拜登說，接下來幾天，他會再與土耳其、卡達、埃及、以色列協商，要求哈瑪斯結束戰爭、釋放人質，同時要確保哈瑪斯不再掌控加薩地區。

美聯社日前根據加薩的官方統計報導，加薩戰爭造成超過44000人死亡，超過10萬人受傷。至今有101名人質仍未獲釋放，以色列軍方說，其中30多人已死亡。

拜登指出，美國準備與沙烏地阿拉伯達成一系列協議，包括安全協定、經濟協議，協助巴勒斯坦建國，並實現以色列與沙烏地阿拉伯關係正常化。（編輯：陳承功）