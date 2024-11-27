以色列黎巴嫩停火協議生效 全球領袖反應一次看

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎27日綜合外電報導）以色列與黎巴嫩軍事組織真主黨（Hezbollah）的停火協議台灣時間今天上午10時生效，據法新社彙整的消息，全球領袖樂見其成，伊朗也樂見以色列結束「侵略黎巴嫩」。

美國及法國

美國總統拜登（Joe Biden）與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在停火協議生效前發表的聯合聲明指出，以色列與黎巴嫩之間的停火協議，「將終止發生在黎巴嫩的戰事，並確保以色列不會受到真主黨及其他來自黎巴嫩恐怖組織的危脅」，有助實現「長久和平」的局面。

美國及法國將致力確保全面落實協議內容，並率領國際社會共同強化黎巴嫩軍隊能力。

拜登說達成停火協議是個「好消息」，並稱美國將發起另一項行動，盼促成以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）在加薩走廊停火；馬克宏則表示，黎巴嫩停火有望為終結加薩戰爭奠定基礎。

以色列

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）感謝拜登介入促成這項停火協議，並在電話中向拜登致謝，感謝他「理解以色列在執行協議時，將保有採取行動的空間」。

在以色列同意停火協議前，尼坦雅胡曾指出，「停火時間長短取決於黎巴嫩的情況」，而這次停火有利以軍對哈瑪斯施加更大的壓力，並聚焦於伊朗的威脅。

黎巴嫩

黎巴嫩總理米卡提（Najib Mikati）表示，這項停火協議是「恢復區域穩定的重要一步」，感謝法國與美國參與，並重申當局矢言將「強化黎巴嫩南部的駐軍」。

伊朗

伊朗外交部發言人巴格赫里（Esmaeil Baghaei）在聲明中指出，對以色列結束「侵略黎巴嫩」的消息表示歡迎，並強調伊朗「對黎巴嫩政府、人民及抵禦行動的堅定支持」。

德國

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）樂見停火協議並大讚這是「整體區域的一線希望」。她在聲明中表示，「兩國人民都希望生活在長治久安的環境」，而這項協議堪稱「一次外交勝利」。

英國

英國首相施凱爾（Keir Starmer）讚揚這項「姍姍來遲」的停火協議，讓以色列和黎巴嫩人民得以喘口氣，並呼籲將這次停火「化為黎巴嫩長期的政治解決方案」，並矢言將站在第一線「努力破除暴力循環，追求中東地區長期、穩定的和平」。

歐洲聯盟

歐盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）大讚這項「極為振奮人心的消息」。她在社群媒體X上發文指出：「隨著真主黨影響力降低，黎巴嫩將有機會強化國內安全與穩定。」

聯合國

聯合國黎巴嫩事務特別協調員普拉斯哈爾特（Jeanine Hennis-Plasschaert）樂見這項停火協議，但警告要落實協議仍有許多工作要做。她在聲明中說：「沒有什麼比雙方全然且堅定的承諾來得更重要。」（譯者：張茗喧/核稿：劉文瑜）1131127