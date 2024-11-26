傳美法元首將宣布以色列真主黨停火 和平露曙光

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（中央社耶路撒冷/貝魯特25日綜合外電報導）4名黎巴嫩消息人士今天透露，美國總統拜登與法國總統馬克宏預計很快就會宣布以色列與黎巴嫩真主黨達成停火協議。

綜合路透社與法新社報導，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示，停火協議相關討論已取得重大進展；一名以色列資深官員在耶路撒冷指出，以色列內閣明天將開會通過與真主黨（Hezbollah）的停戰協議。

美國白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）不願證實沙烏地阿拉伯媒體報導拜登與馬克宏將宣布達成停火協議一事，僅表示兩位領袖上週有談到以色列與真主黨的衝突。

柯比補充說，不願做「任何可能破壞成約之事」。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室拒絕評論以黎雙方已同意停火協議內容的報導，但有以色列資深官員對記者表示，明天舉行的內閣會議目的在於通過協議內容文字。

以色列駐聯合國大使達諾（Danny Danon）表示，在任何協議中，以色列都將保有攻擊黎巴嫩南部的能力，黎巴嫩先前曾反對在措詞上給予以色列這種權利。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示雙方歧見已大幅縮小，但仍須採取進一步行動，才能達成協議。

米勒說，協議往往是在最後階段最為困難，因為最難的問題都留到最後，「我們正竭盡所能推動雙方達成協議。」

黎巴嫩國會副議長沙柏（Elias Bou Saab）在貝魯特表示，實行美國提議的停火「不存在嚴重障礙」，「除非尼坦雅胡改變主意」。

沙柏說，提案要求以色列在60天內自黎巴嫩南部撤軍，並同意在邊境地區部署黎國正規軍，這個區域長期以來一直是真主黨據點。

沙柏說，由誰來監督停火執行的分歧已在過去24小時解決，各方同意未來將成立一個由美、法等5國組成的委員會。

即將於明年1月卸任的拜登政府強調，透過外交手段結束黎巴嫩衝突。與此同時，所有旨在終結加薩（Gaza）戰爭的談判均無進展。（譯者：屈享平/核稿：劉文瑜）1131125