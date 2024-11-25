傳以色列邁向停火協議 黎巴嫩首都安全考量停課
2024/11/25 09:04
（中央社貝魯特24日綜合外電報導）美國新聞網站Axios記者芮維（Barak Ravid）今天在社群平台X上引述以色列高階官員的話表示，以色列正邁向與民兵組織真主黨（Hezbolla）達成黎巴嫩停火協議。
綜合路透社與法新社報導，黎巴嫩教育部今天宣布，在以色列本週一連串空襲後基於安全考量，貝魯特地區的學校明天暫停實體課程。
除了芮維提供的消息外，以色列公共廣播公司（Kan）的新聞也引述一名以色列官員的話說，相關黎巴嫩協議尚未獲准，仍有問題需要解決。
黎巴嫩教育部長哈拉比（Abbas Halabi）在聲明中宣布，「鑒於當前局勢危險，為了學生、教育機構與家長安全」，貝魯特以及鄰近梅特恩（Metn）、巴達（Baabda）與秀夫山（Shouf）部分區域的學校、技術學院與私立高等教育機構明天「暫停實體課程」。
聲明說，私立教育機構也必須提供線上課程至12月底以供選擇。（譯者：屈享平/核稿：盧映孜）1131125
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