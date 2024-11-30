敘利亞反抗軍挺進北部大城 軍方封路關機場

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（中央社約旦安曼30日綜合外電報導）路透社引述3名軍方消息人士說法報導，敘利亞有關當局今天關閉北部大城阿勒坡的機場與所有通往阿勒坡市的道路。反對總統阿塞德的反抗軍說，他們已抵達阿勒坡市中心。

路透社報導，敘利亞反抗軍本週在伊斯蘭主義武裝團體「沙姆解放組織」（Hayat Tahrir al-Sham）帶領下突然襲擊政府控制的城鎮，在近10年前遭阿塞德（Bashar al-Assad）與他的盟軍逼退後首度挺進阿勒坡市（Aleppo）。

2名軍方消息人士說，阿塞德的關鍵盟友之一俄羅斯已承諾將加碼提供軍事援助，以助大馬士革當局阻撓反抗軍，還說新的軍事裝備將於未來72小時陸續運抵。

3名軍方消息人士說，敘利亞軍方已被要求遵照「安全撤出」的命令，從反抗軍進入的阿勒坡主要地區撤離。

反抗軍本月27日展開入侵行動，到了昨天晚上，發起進攻行動的作戰室表示，他們橫掃阿勒坡市多個地區。

這是他們自2016年以來首度返回阿勒坡市，當年阿塞德與他的盟友俄羅斯、伊朗和區域什葉派民兵組織奪回阿勒坡市，反抗軍在遭遇數個月的轟炸與圍攻後同意撤出。

榮耀軍（Jaish al-Izza）反抗軍旅指揮官賈柏（Mustafa Abdul Jaber）說，由於阿勒坡省缺乏伊朗支持的兵力，讓他們得以在本週快速挺進。隨著加薩走廊（Gaza Strip）戰事在中東地區擴張，伊朗在此區的盟友遭受以色列一系列打擊。

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反抗軍先前表示，這場作戰行動是回應最近幾週俄羅斯與敘利亞空軍在反抗軍地盤伊德利布市（Idlib）區域加強空襲平民，並先發制人地阻擋敘利亞政府軍的任何攻擊。

與土耳其情報機構聯繫的反對派消息人士說，支持反抗軍的土耳其同意發起這場攻勢。但土耳其外交部發言人克切利（Oncu Keceli）昨天說，土耳其尋求避免讓區域變得更不穩定，並警告最近的攻擊事件破壞了降低緊張的協議。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1131130