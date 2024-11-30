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停火協議才生效 以軍偵查到軍事行動後攻擊真主黨火箭發射器
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反抗軍與盟友發起閃電攻勢 挺進敘利亞第2大城

2024/11/30 09:34（11/30 10:01 更新）
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29日敘利亞阿勒坡街頭可見伊斯蘭主義激進團體「沙姆解放組織」為首的反抗軍。（路透社）
29日敘利亞阿勒坡街頭可見伊斯蘭主義激進團體「沙姆解放組織」為首的反抗軍。（路透社）
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（中央社貝魯特29日綜合外電報導）敘利亞聖戰士與背後有土耳其撐腰的盟友近日對伊朗與俄羅斯支持的敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）政府軍發起閃電攻勢，今天挺進敘利亞第2大城阿勒坡市（Aleppo）。

法新社報導，這是近年來死傷最慘重的戰鬥之一，根據敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）數據，目前已有277人喪命，其中包括28名平民，大多數都是在俄羅斯空襲中身亡。

這場攻勢是在本月27日展開，當天以色列與伊朗支持的黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）達成的停火協議生效。

根據總部設於英國的敘利亞人權瞭望台組織，到了今天，聖戰士與他們的盟友攻占敘利亞北部超過50座城鎮與村莊，這是敘利亞政府近年來最慘重的領土損失。

他們接著進入阿勒坡市西部地區。阿勒坡市約有200萬人口，是敘利亞戰前的製造業中心。

敘利亞人權瞭望台組織主任拉曼（Rami Abdel Rahman）說，戰士「在沒有遭遇政府軍任何重大反擊下推進」，且已控制5個地區。（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1131130

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