以軍空襲敘利亞 親伊朗戰士71死

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（中央社貝魯特21日綜合外電報導）戰爭觀察團體今天表示，以色列空襲敘利亞中部巴邁拉巿，導致71名親伊朗激進分子死亡，其中超過1/3經確認為來自伊拉克和黎巴嫩的戰士。

法新社報導，敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）表示，昨天的空襲造成45名親伊朗敘利亞團體所屬戰士和26名外籍戰士死亡，他們大部分隸屬於親伊朗民兵組織「真主黨高貴者運動」（Harakat al-Nujaba），另有4名黎巴嫩什葉派基本教義政治和軍事組織真主黨（Hezbollah）戰士。

這場攻擊鎖定巴邁拉巿（Palmyra）3處地點，其中一起擊中有真主黨高貴者運動和真主黨領袖參與的親伊朗團體集會。巴邁拉巿以擁有古代遺跡著稱。

總部設在英國的敘利亞人權瞭望台組織，仰賴敘利亞境內的消息網絡從現場提供情資，原本表示巴邁拉巿這場空襲造成61人死亡，後來數字上修。

毗鄰希臘羅馬遺址的巴邁拉巿所遭受的此一空襲，堪稱自以色列和真主黨長達一年的跨境衝突於9月下旬加劇以來，在敘利亞境內死亡人數最多的單一攻擊事件。（譯者：何宏儒/核稿：曹宇帆）1131121