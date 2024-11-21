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美國特使將與以色列總理會談 斡旋對真主黨停火

2024/11/21 19:14（11/21 19:36 更新）
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美國特使哈克斯汀。（路透社）
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（中央社耶路撒冷／加薩巿21日綜合外電報導）以色列總理尼坦雅胡辦公室指出，美國特使哈克斯汀今天將與總理會談。哈克斯汀尋求斡旋以色列與黎巴嫩什葉派基本教義政治和軍事組織真主黨（Hezbollah）停火。

法新社報導，以色列媒體報導哈克斯汀（Amos Hochstein）已於昨晚抵達以色列，並與戰略事務部長德默爾（Ron Dermer）舉行會談。尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的發言人杜斯崔（Omer Dostri）後來作出上述宣布。

與此同時，加薩民防機構今天表示，以色列空襲加薩巿（Gaza City），造成22人喪生。醫療消息人士則表示，以軍另一場夜間空襲造成數十人死亡。

民防機構發言人巴薩爾（Mahmud Bassal）表示：「我們可以證實，一間房屋遭到鎖定空襲後，有22名烈士被送到醫院。」

醫療消息人士指出，加薩北部於午夜左右發生另一起空襲，造成數十人喪命。民防機構尚未宣布這場空襲罹難人數。（譯者：何宏儒/核稿：曹宇帆）1131121

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