本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
以巴衝突
以巴衝突
新聞專題
以巴衝突1/300
首頁 / 國際

以軍稱偵測到真主黨活動 雙方停火後首次空襲黎巴嫩

2024/11/29 02:49
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社貝魯特28日綜合外電報導）以色列軍方今天表示，以軍偵測到黎巴嫩武裝組織真主黨於1處火箭彈儲存設施的活動後，派戰鬥機朝黎國南部開火。這是以色列與真主黨昨天開始停火後，以軍發動的首場空襲。

美聯社報導，目前尚無以色列空襲釀成傷亡的消息。而幾小時前，以色列軍方另曾宣布朝著試圖返回黎國南部特定區域的民眾開火，宣稱他們違反停火協議，但未說明細節。黎巴嫩國營的國家通訊社（NNA）則報導有2人受傷。

接連發生的這2起事件令人對美國、法國斡旋達成的停火協議感到憂心。

作為真主黨（Hezbollah）盟友的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日突襲以色列並引發加薩戰爭後，真主黨開始對以色列進行低強度攻擊，以支持哈瑪斯。

自今年9月下旬以來，以色列對真主黨發動猛烈空襲，隨後又向黎巴嫩南部派遣地面部隊，進一步加劇中東情勢，昨天以色列和真主黨終於實施停火。

法新社報導，黎巴嫩衛生部今天稍早表示，包括過去2個月的全面戰爭在內，以色列與真主黨對戰1年多以來共造成3961人死亡、1萬6520人受傷。（譯者：楊昭彥）1131129

#以軍
#美聯社
#真主黨
#以色列
#黎巴嫩
#法新社
#哈瑪斯
#真主黨
#加薩戰爭
#黎巴嫩衛生部
哈瑪斯
以色列與真主黨停火後下一步為何？會影響加薩戰爭嗎？5要點一覽以色列總理遭國際刑事法院發逮捕令 美拒接受、義稱須遵守
加薩戰爭
斡旋達成對真主黨停火 傳拜登政府仍力推對以軍售以黎停火生效 哈瑪斯稱樂見、準備好為加薩達成協議
以巴衝突
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
白宮國安顧問：拜登將立即重啟推動加薩停火協議工作
172.30.142.62
更多編輯台推薦新聞：