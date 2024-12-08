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敘利亞局勢緊繃 美警告伊斯蘭國恐死灰復燃

2024/12/8 11:41
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（中央社洛杉磯7日綜合外電報導）美國國家安全顧問蘇利文今天表示，現階段而言，美國在敘利亞的優先要務是確保當地衝突不會助長好戰組織「伊斯蘭國」死灰復燃，或引發「人道災難」。

法新社報導，蘇利文（Jake Sullivan）表示，敘利亞事態發展的外溢效應「令人擔憂」，特別是伊斯蘭國（ISIS）死灰復燃的問題。

蘇利文在加州錫米谷（Simi Valley）一場雷根國防論壇（Reagan National Defense Forum）舉辦的活動上表示，敘利亞長期內戰先前的幾個階段，「最糟時，我們見到伊斯蘭國快速回到檯面」。

蘇利文表示，目前的優先要務是確保「敘利亞戰事不會導致伊斯蘭國死灰復燃」。他說：「我們自己將直接採取行動，並與『敘利亞民主力量』（Syrian Democratic Forces，SDF）、庫德人合作，確保這種情況不會發生。」

敘利亞反抗勢力正進行閃電攻勢，並表示已開始進入首都大馬士革（Damascus）。

蘇利文表示，即將卸任的美國總統拜登正努力確保以色列、約旦、伊拉克等區域夥伴的「強大與安全」。他說：「這些國家可能會面臨敘利亞局勢的外溢效應，我們時時與他們保持聯繫」。

蘇利文說，華府也在提高警覺，力阻當地出現人道災難，「無論是在平民、挽救生命的必需品，還是在保護敘利亞宗教與少數民族等方面」。

「當然，發生這樣的事，伊斯蘭國會趁虛而入。我們已經看到有關伊斯蘭國試圖…在一定程度重組的通報。」

目前在法國巴黎訪問的美國總統當選人川普，已警告美國切勿介入敘利亞，他稱這個國家「一團糟」，「不是我們的朋友」。

川普在他「真實社群」（Truth Social）社群平台表示，「這不是我們的戰爭」。

蘇利文在回應川普的言論時表示同意，他說：「美國不會…以軍事介入敘利亞內戰。」（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1131208

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