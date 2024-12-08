敘國反對勢力1天拿下荷姆斯 居民高喊打倒阿塞德

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（中央社安曼/貝魯特8日綜合外電報導）敘利亞反對勢力宣布，他們已於短短1天的戰鬥行動之中取得第3大城荷姆斯完整控制權，並持續朝首都大馬士革挺進，總統阿塞德24年的政權如今岌岌可危。

路透社報導，政府軍撤出敘國中部城市荷姆斯（Homs）之後，數千名居民湧上街頭，載歌載舞的歡呼「阿塞德（Bashar al-Assad）走了，荷姆斯自由了」，以及「敘利亞萬歲、打倒阿塞德」。

反抗勢力對空鳴槍以示慶祝，年輕人扯下阿塞德的海報。過去一週反抗勢力迅雷不及掩耳的攻勢讓政府軍節節敗退，並讓阿塞德領土控制蕩然無存。

反對勢力領袖、沙姆解放組織（Hayat Tahrir al-Sham）指揮官哥拉尼（Abu Mohammed al-Golani）說拿下荷姆斯為歷史性一刻，呼籲戰鬥人員切勿傷害「放下武器的人」。

這場國家控制權之爭可能很快就會蔓延至首都大馬士革（Damascus）。大馬士革有多個區域的居民昨晚加入示威行列，怒嗆阿塞德。維安部隊有些是不願意，有些是沒有辦法遏制示威浪潮。

其中一處郊區，阿塞德父親、已故總統哈菲茲．阿塞德（Hafez al-Assad）的雕像被民眾推倒、弄碎。

荷姆斯失守、首都岌岌可危，不僅威脅阿塞德家族50年來的敘利亞統治生涯，也威脅著其主要區域後盾伊朗的影響力。

敘利亞反抗勢力的閃電攻勢震驚阿拉伯各國，也掀起新一波區域動盪的隱憂。

卡達、沙烏地阿拉伯、約旦、埃及、伊拉克、伊朗、土耳其和俄羅斯發布聯合聲明，直指這場危機是極其凶險的發展，呼籲透過政治手段來予以解決。

但在敘利亞局勢瞬息萬變之下，沒有跡象顯示他們達成任何具體步驟。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1131208