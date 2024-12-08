敘利亞叛軍閃電推進 CNN：阿塞德可能幾天內垮台

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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）5位美國官員告訴美國有線電視新聞網（CNN），從敘利亞反抗軍飛快的挺進速度來看，拜登政府認為阿塞德（Bashar al-Assad）政權幾天之內垮台的可能性愈來愈大。

CNN報導，若美方分析正確無誤，意味著敘利亞這場仗在歷經過去14年的膠著之後，上週一出現變化將瞬間促成阿塞德失勢。

美方官員審慎表示，有關阿塞德下場的正式評估還未出爐，且看法分歧。他們說，阿塞德倒台並非定局。

一名美國高階官員表示：「目前愈來愈多人同意，（阿塞德倒台）可能性愈來愈高。」

另一名官員說：「有可能到了下個週末，阿塞德政權就將喪失所有掌權的假象。」

這名官員說：「唯一可能延後反抗軍進度的會是一起縝密的叛變和重組，然而，阿塞德的人馬在壓制潛在競爭對手上做得很周全。」

另一名熟悉相關發展的美國情報消息人士說，目前為止，敘利亞反對派之所以取得進展，是因為阿塞德政權部隊並未參戰，且反對勢力拿下的阿勒坡（Aleppo）、伊德利布（Idlib）和哈瑪（Hama）對政權的支持原本就不高，遭遇的阻力自然就小。

這些美國官員說：「現在關鍵在於，阿塞德政權部隊是否會堅守大馬士革（Damascus）。」

一個多星期前，反抗軍在敘國最大的兩座城市擊敗政府軍，目前正朝首都前進。他們橫掃南部的途中會經過敘國第3大城荷姆斯（Homs），接下來就是首都大馬士革。

敘國反抗軍上週的閃電進攻速度似讓拜登政府措手不及。政府軍已經崩潰解體，只剩不堪一擊的軍隊空殼來捍衛總統和大馬士革。

這是反抗軍和阿塞德政權多年來的第一場重大對決。阿塞德2000年起執掌這個遭戰爭蹂躪的國家。2011年阿拉伯之春（Arab Spring）革命浪潮中，阿塞德鎮壓民主起義，敘利亞進而爆發內戰。聯合國數據顯示，十多年的內戰已奪走30多萬平民性命，數百萬人流離失所。

領導敘國反抗軍推進的是一支遭美方認定為恐怖組織的「沙姆解放組織」（Hayat Tahrir al-Sham）。這個簡稱HTS的組織過去與蓋達組織（al Qaeda）有掛鉤。

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）上週末告訴CNN說：「我們對這個組織的計畫和目標有著很實際的顧慮。」他說：「但同時間，我們也不會因為阿塞德這個有著俄羅斯、伊朗和真主黨（Hezbollah）當後盾的政府面臨某些壓力而哭泣。」（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1131209