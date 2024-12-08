反抗軍稱敘利亞自由了 總理願與民選領導層合作

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（中央社大馬士革8日綜合外電報導）敘利亞反抗勢力今天宣布首都大馬士革「自由了」，並稱總統阿塞德已搭機出逃。敘利亞總理賈拉利表示，他已準備好和人民選出的任何領導階層「合作」。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）和法新社報導，敘利亞軍事行動司令部在通訊軟體Telegram寫道：「我們宣布大馬士革已經擺脫暴君阿塞德（Bashar al-Assad）的統治。」

聲明還說：「致世界各地的流離失所者，一個自由的敘利亞正等著你們。」

反抗勢力表示，阿塞德已經逃離敘利亞，呼籲海外公民返回「自由的敘利亞」。

反抗軍在Telegram說，「暴君阿塞德已經逃走了，我們宣布大馬士革市自由了」，並補充道，「在經歷復興黨（Baath Party）統治的50年壓迫，以及13年的犯罪、暴政和（被迫）流離失所…我們今天宣布這段黑暗時期已經結束，敘利亞迎來了新時代的開端」。

反抗軍稍早聲稱已進入大馬士革，並控制了北部惡名昭彰的賽德納亞軍事監獄（Saydnaya Military Prison）。

敘利亞總理賈拉利（Mohammed al-Jalali）今天表示，他已準備好和人民選出的任何領導階層、以及任何移交進程進行「合作」。

賈拉利透過臉書（Facebook）帳號發表談話時指出：「這個國家可以成為一個與鄰國和全球建立良好關係的正常國家…但這個議題是敘利亞人民選出的領導階層的責任。我們已準備與這個領導階層合作，並提供一切可能的協助。」

伊斯蘭主義組織沙姆解放組織（Hayat Tahrir al-Sham, HTS）領導人喬拉尼（Abu Mohammed al-Jolani）今天下令部隊不要接觸大馬士革官方機構，說這些機構在「正式」交接之前仍由總理管轄。

喬拉尼在Telegram發表聲明說，「大馬士革所有軍事部隊嚴禁接觸公共機構，這些單位持續由前總理監督，直到正式移交為止」，並補充說，「禁止對空中鳴槍」。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1131208