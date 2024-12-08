俄國稱敘利亞總統阿塞德已辭職離境 俄軍駐敘基地進入最高戒備
2024/12/8 21:10（12/8 21:23 更新）
（中央社莫斯科8日綜合外電報導）俄羅斯外交部今天發布聲明表示，敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）下令政權和平轉移後，就辭去總統職務並離開敘利亞。
路透社報導，俄羅斯外交部聲明並未說明阿塞德目前人在何處，還說莫斯科當局沒有涉入他請辭下台的相關談判。
敘利亞反抗軍今天稍早攻入首都大馬士革，並宣布阿塞德出逃國外後，土耳其外交部長費丹（Hakan Fidan）說，阿塞德可能已不在敘利亞境內。
俄國外交部聲明寫道：「阿塞德與敘利亞阿拉伯共和國境內參與武裝衝突的各方談判後，決定辭去總統職務並離開國內，同時指示政權和平轉移。」
聲明還指出，「俄羅斯並未參與這些談判」。莫斯科當局非常擔憂敘利亞目前的情勢，並敦促相關各方避免採取暴力行動。
俄國外交部聲明提到，「在這個方面，俄羅斯聯邦正聯繫敘利亞反對派的所有團體」。
聲明也強調，俄羅斯位於敘利亞的軍事基地已進入高度戒備狀態，但目前尚未面臨嚴重威脅。
另外，俄羅斯上議院副議長科薩切夫（Konstantin Kosachyov）今天說，敘利亞人民將必須獨自面對全面內戰，並暗示莫斯科當局準備在某些情況下支持敘國人民。（譯者：洪啓原/核稿：陳彥鈞）1131208
延伸閱讀敘利亞反抗軍推翻阿塞德 逾13年內戰轉捩點 各界憂中東區域動盪敘利亞反抗軍攻進首都 阿塞德逃亡途中飛機疑被擊落阿塞德為何快速垮台？哪些外國勢力涉入13年內戰？關鍵問答一覽敘利亞總統下落不明 阿聯官員稱不知是否逃到當地
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
敘利亞反抗軍推翻阿塞德 逾13年內戰轉捩點 各界憂中東區域動盪