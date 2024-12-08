俄國稱敘利亞總統阿塞德已辭職離境 俄軍駐敘基地進入最高戒備

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（中央社莫斯科8日綜合外電報導）俄羅斯外交部今天發布聲明表示，敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）下令政權和平轉移後，就辭去總統職務並離開敘利亞。

路透社報導，俄羅斯外交部聲明並未說明阿塞德目前人在何處，還說莫斯科當局沒有涉入他請辭下台的相關談判。

敘利亞反抗軍今天稍早攻入首都大馬士革，並宣布阿塞德出逃國外後，土耳其外交部長費丹（Hakan Fidan）說，阿塞德可能已不在敘利亞境內。

俄國外交部聲明寫道：「阿塞德與敘利亞阿拉伯共和國境內參與武裝衝突的各方談判後，決定辭去總統職務並離開國內，同時指示政權和平轉移。」

聲明還指出，「俄羅斯並未參與這些談判」。莫斯科當局非常擔憂敘利亞目前的情勢，並敦促相關各方避免採取暴力行動。

俄國外交部聲明提到，「在這個方面，俄羅斯聯邦正聯繫敘利亞反對派的所有團體」。

聲明也強調，俄羅斯位於敘利亞的軍事基地已進入高度戒備狀態，但目前尚未面臨嚴重威脅。

另外，俄羅斯上議院副議長科薩切夫（Konstantin Kosachyov）今天說，敘利亞人民將必須獨自面對全面內戰，並暗示莫斯科當局準備在某些情況下支持敘國人民。（譯者：洪啓原/核稿：陳彥鈞）1131208

敘利亞民眾8日用手機拍下被毀的總統阿塞德肖像。（路透社）